YOHO WEST PARKSIDE暫錄2500人參觀 有機會周末加推｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日(26日)開放示範單位以來錄得2,500人次參觀，新地代理總經理胡致遠表示，參觀人士當中七成來自新界區，兩成來自九龍區，一成來自港島區。項目今日(27日)首日展開收票，睇收飛情況有機會周末加推。
胡致遠指，項目吸引用家參觀，亦不乏投資客見交通方便，收租回報理想對項目有興趣。他稱，項目第1期已入伙，早前成交租金破區內紀錄，放盤快速獲市場吸納。
新地會會員享置業優惠
另外，新地會是次為會員買家提供「YOHO WEST PARKSIDE」置業優惠。新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員指定銷售日購買項目單位，即可免費獲贈12個月Go Royal Gold Premium會籍，總值達72.8萬元。會員於本周六(3月1日)參觀示範單位，可參加置業專題講座。
她續指，新地會會員於即日(27日)起至下月16日期間逢星期六、日中午12時至晚上7時，憑新地會會員卡於項目示範單位會場登記，可即場換領「V Walk精選商戶優惠券」一套。成功登記後，於下月16日或之前到V Walk商場以電子貨幣單一消費滿200元，並於同一日於Vwalk商場2樓顧客服務中心出示新地會會員卡及機印消費單據，即有機會換領價值20元V Walk商場贈券一張及新地會手提環保袋一個。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。