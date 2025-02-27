YOHO WEST PARKSIDE暫錄2500人參觀 有機會周末加推｜天水圍新盤

胡致遠(左)表示，項目今日(27日)首日展開收票，睇收飛情況有機會周末加推。

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日(26日)開放示範單位以來錄得2,500人次參觀，新地代理總經理胡致遠表示，參觀人士當中七成來自新界區，兩成來自九龍區，一成來自港島區。項目今日(27日)首日展開收票，睇收飛情況有機會周末加推。

胡致遠指，項目吸引用家參觀，亦不乏投資客見交通方便，收租回報理想對項目有興趣。他稱，項目第1期已入伙，早前成交租金破區內紀錄，放盤快速獲市場吸納。