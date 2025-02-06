YOHO WEST PARKSIDE目標月內推售 設全新示範單位｜天水圍新盤

胡致遠(左)透露，「YOHO WEST PARKSIDE」正待批預售樓花同意書。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」預計月內出擊，新地代理總經理胡致遠透露，項目正待批預售樓花同意書，而售樓說明書及全新示範單位已屆完成階段，目標月內推售。 胡致遠指，項目第1期交樓工作已完成，而「YOHO WEST」特意打造私人住客會所「YOHO HOUSE」，第3座天台設有「Sky Farm」供住戶短期租借，享受農耕種植，並設有WIFI及物聯網協助監測泥土濕度，全天候監察農作物的生長，讓住戶安心享用無添加食材，享受耕種樂趣。

管理費每呎 4.3 元 WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明指，項目管理費每方呎約4.3元，會所貼心地為住戶設計及籌辦各類型宴會，配合「活動管家」服務，打造完美的活動宴會體驗。「活動管家」由會所樂活專員負責，細心設計一站式宴會體驗，讓住戶能盡情與家人、朋友享受相聚時光，無憂地享受活動帶來的歡樂。會所亦特設興趣班讓住戶可發展多元興趣，如瑜珈班、烹飪班、園藝班、工藝班、綠藝花藝班及咖啡工作坊等，更會聘請教練及提供所需教程，並引入多樣化的休閒節目，目前入伙約3個月已舉行約250個課程。