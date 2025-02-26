YOHO WEST PARKSIDE示範單位｜兩房及三房開放式廚房戶 無走廊設計節省空間(多圖有片)｜天水圍新盤

以第1A座36樓A5室為藍本搭建的兩房示範單位，實用面積447方呎。大門入室右側玄關位設有鞋櫃，以及入墻式儲物空間，配備無線充電裝置。客飯廳呈長形設計，以玻璃趟門連接外連38平方呎露台連工作平台，露台設折疊式枱柵架，可作多用途使用。

新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」開設2兩個無改動交樓標準示範單位，戶型涵蓋兩房及三房，實用面積分別為447方呎和547方呎。

三房外望公園景

以第1A座36樓A8室為藍本搭建的三房示範單位，實用面積547方呎。客飯廳呈長形設計，方便靈活擺放家具，以玻璃趟門連接「三合一」露台，引入自然光線。單位採開放式廚房，設「L」形工作台，備餐空間充足，裝備電磁爐、嵌入式雪櫃等家電，牆身設有自動感應燈帶，方便煮食照明，櫥櫃組合木色系設計，簡約實用。

三間睡房間隔方正，主人房採落地玻璃角窗設計，落成後可外望天水圍公園景，睡床可靠窗擺放，另一邊仍有足夠空間放置衣櫃。另外兩間睡房一間靠近客飯廳，與主人睡房及客飯廳同坐向，另一間則位置靠內。

單位設兩間獨立浴室，一間採淋浴間設計，乾濕分離保持潔淨，洗手枱枱面設置物平台，鏡櫃儲物空間充足。另一間可作客廁，同樣設有層架方便置物，灰色地面及墻面設計簡潔典雅。