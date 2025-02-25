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地產
2025-02-25 18:14:55

YOHO WEST PARKSIDE開價｜首推105伙 折實均呎$10868 一房最平303萬｜天水圍新盤

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YOHO WEST PARKSIDE開價｜首推105伙 折實均呎$10868 一房最平303萬｜天水圍新盤

YOHO WEST PARKSIDE開價｜首推105伙 折實均呎$10868 一房最平303萬｜天水圍新盤

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發展商推盤步伐積極，新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(25)上載售樓說明書後，隨即公布首張價單，涉及105伙，主要提供建築期付款計劃，扣除最高5%優惠及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約303萬元起，折實平均呎價10,868元，與超過1年前推出的同系第1期相若。

新地副董事總經理雷霆形容第2期首批單位定價為「超級性價比」，與上期售價差不多，而項目第1期剛交樓不久，買家對整體交樓質素、設計都表示讚賞，而且項目屬輕鐵站頂項目，交通便利，加上周邊民生配套充足，相信可以延續第1期的熾熱銷情。

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示範單位周三起開放

新地代理總經理胡致遠表示，首張價單涵蓋14伙一房、65伙兩房及26伙三房戶，實用面積介乎303679方呎。價單定價由331.66萬至1,141.09萬元，呎價介乎10,604元至17,389元。扣除最高5%優惠及180天內成交可享4%現金回贈後，單位折實售價由約302.46萬至約1,040.66萬元，折實呎價介乎9,670元至15,858元。入場單位為第1A5A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價約9,982元。

胡致遠續指，項目位於南昌站V Walk的示範單位將於明日(26)起開放，周四(27)起收票，預計下周公布銷售安排。

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YOHO WEST PARKSIDE布局圖及戶型分布曝光 標準戶涵蓋8種戶型｜天水圍新盤

「YOHO WEST PARKSIDE」由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙。(鍾式明攝)

YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。

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