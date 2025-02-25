YOHO WEST PARKSIDE開價｜首推105伙 折實均呎$10868 一房最平303萬｜天水圍新盤

發展商推盤步伐積極，新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(25日)上載售樓說明書後，隨即公布首張價單，涉及105伙，主要提供建築期付款計劃，扣除最高5%優惠及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，折實售價由約303萬元起，折實平均呎價10,868元，與超過1年前推出的同系第1期相若。

新地副董事總經理雷霆形容第2期首批單位定價為「超級性價比」，與上期售價差不多，而項目第1期剛交樓不久，買家對整體交樓質素、設計都表示讚賞，而且項目屬輕鐵站頂項目，交通便利，加上周邊民生配套充足，相信可以延續第1期的熾熱銷情。