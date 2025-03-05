YOHO WEST PARKSIDE開賣｜中原陳永傑：剛需盤客群用家佔八成 首批有望一Q清｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。據市場消息，大手客時段暫沽26伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬剛需盤，吸引大批買家到場揀樓，場面熱鬧。中原客戶出席率理想，用家佔比八成，主要是新界客，佔約八成，以年青上車客及分支家庭居多，投資客約兩成，首批單位有望一Q清枱。
預計租金回報達4厘
陳永傑指，天水圍發展成熟，亦坐擁北部都會區龐大發展機遇，YOHO WEST坐落於輕鐵天榮站上蓋，交通起居方便，第一期推售時大受歡迎，足見項目的的吸引力。今次二期PARKSIDE價錢同樣吸引，預計租金回報可達4水平。今日中原亦有不少投資客及大手客入市。
市況方面，踏入二、三月，利好消息一個接一個。財政預算案後市況明朗化，樓市正蘊釀轉勢，新盤銷情亮麗，細單位明顯熱賣，料可激發換樓鏈。加上股市回升，財富效應亦會惠及樓市。相信發展商將繼續以優惠價推盤，估計三月一手成交可達3,000宗。
以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。