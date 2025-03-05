YOHO WEST PARKSIDE開賣｜中原陳永傑：剛需盤客群用家佔八成 首批有望一Q清｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。據市場消息，大手客時段暫沽26伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬剛需盤，吸引大批買家到場揀樓，場面熱鬧。中原客戶出席率理想，用家佔比八成，主要是新界客，佔約八成，以年青上車客及分支家庭居多，投資客約兩成，首批單位有望一Q清枱。

預計租金回報達4厘

陳永傑指，天水圍發展成熟，亦坐擁北部都會區龐大發展機遇，YOHO WEST坐落於輕鐵天榮站上蓋，交通起居方便，第一期推售時大受歡迎，足見項目的的吸引力。今次二期PARKSIDE價錢同樣吸引，預計租金回報可達4水平。今日中原亦有不少投資客及大手客入市。