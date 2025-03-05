YOHO WEST PARKSIDE開賣｜「姊妹花」大手連掃3伙 涉資1900萬｜天水圍新盤

以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。