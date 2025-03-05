YOHO WEST PARKSIDE開賣｜「姊妹花」大手連掃3伙 涉資1900萬｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。據市場消息指，大手客時段暫沽59伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，YOHO WEST PARKSIDE A組時段，中原錄得「姊妹花」客人購入3伙單位，兩間屬三房，一間屬三房套單位，合共斥資約1,900萬元。
以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。