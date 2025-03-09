YOHO WEST PARKSIDE開賣｜次輪即日售罄 兩輪速沽291伙｜天水圍新盤

「YOHO WEST PARKSIDE」上周三(5日)首輪以價單發售119伙即日沽清，連同今輪銷售，即4日內速沽291伙。

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」今日(9日)次輪發售172伙，市場消息指，全數單位即日售罄，預計發展商短期內加推新價單應市。

「YOHO WEST PARKSIDE」次輪銷售截收7,782票，超額認購44倍。是次發售單位實用面積介乎281至679方呎，涵蓋一房至三房，折實售價由298.8萬至1,057.4萬元，折實呎價介乎9,671元至15,858元，當中有約20伙折實售價低於400萬元。

「YOHO WEST PARKSIDE」上周三(5日)首輪以價單發售119伙即日沽清，連同今輪銷售，即4日內速沽291伙。