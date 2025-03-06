YOHO WEST PARKSIDE首輪沽清 即晚連環加推 周日次輪賣172伙｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。項目自下午3時開始銷售，截止昨晚9時半，價單發售單位即沽清。發展商即日加推3號及4號價單，提供118伙及53伙，維持最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈，並落實於周日(9日)次輪發售172伙。

當中3號價單提供118伙，實用面積介乎281至679方呎，折實價由298.8萬至約1,057.4萬元，折實呎價介乎9,671元至15,573元；4號價單提供53伙，實用面積介乎410至679方呎，折實價由432.7萬至約1,045.8萬元，折實呎價介乎9,748元至15,402元。