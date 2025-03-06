YOHO WEST PARKSIDE首輪沽清 即晚連環加推 周日次輪賣172伙｜天水圍新盤

新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日(5日)進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。項目自下午3時開始銷售，截止昨晚9時半，價單發售單位即沽清。發展商即日加推3號及4號價單，提供118伙及53伙，維持最高折扣5%及買家於180天內成交可享4%現金回贈，並落實於周日(9日)次輪發售172伙。
當中3號價單提供118伙，實用面積介乎281至679方呎，折實價由298.8萬至約1,057.4萬元，折實呎價介乎9,671元至15,573元；4號價單提供53伙，實用面積介乎410至679方呎，折實價由432.7萬至約1,045.8萬元，折實呎價介乎9,748元至15,402元。
新一份《財政預算案》對於徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，項目新加推單位中僅3號價單有25伙單位可受惠印花稅新措施。
「YOHO WEST PARKSIDE」位於天水圍天恩路1號，由1座樓高46層的住宅大樓組成，合共提供525伙，標準分層單位佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔；餘下約3.4%為特色單位。