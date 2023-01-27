一人婚禮｜阿冰@小薯茄承諾票房過1000萬穿三點式 陳健朗公開裸跑

由《幻愛》導演周冠威執導、阿冰@小薯茄和陳健朗主演的青春喜劇《1人婚禮》，昨晚舉行首映禮，女主角阿冰穿起婚紗亮相，更在謝票場揚言，若票房到達1,000萬會穿上三點式，「任影唔嬲！」以答應觀眾。男主角陳健朗亦不甘示弱，表示以裸跑來答謝千萬票房。
周冠威自認大膽 毋懼挑戰
首度挑戰喜劇的周冠威就表示無所畏懼：「我做人係大膽，希望觀眾睇《1人婚禮》嘅時候會有新鮮感。」同期有多套強勢賀歲片上映，談到票房壓力，周冠威表示「電影係藝術，所以唔同 (類型) 嘅電影會滿足到唔同嘅觀眾，對我嚟講其實係好開心。一開始做優先場嘅時候其實好緊張，但由啱啱踏上首映禮台上嗰刻開始，就決定選擇enjoy自己作品面世嘅時刻；所以我會以輕鬆心態面對，因為觀眾嘅感受係控制唔到，只可以改變自己心態。」
阿冰難忘拍跳海戲
女主角阿冰在首映禮上，談起電影中最難忘的事：「跳海一定係最難忘嘅事，雖然有替身，但其實我都需要自己跳落去架。」她在謝票場時更答應觀眾，票房到達1000萬會穿上三點式答謝各位，更揚言「任影唔嬲！」男主角陳健朗被導演公開拍攝趣事，原來拍攝期間阿朗曾經藏起阿冰的劇本，他解釋：「希望拍攝氣氛可以更開心，亦希望可以喺現場再創作更多。」憑《手捲煙》獲最佳新導演的陳健朗果然有導演風範，對於阿冰穿三點式答謝觀眾，阿朗亦不甘示弱，選擇以裸跑來答謝1000萬票房。
盧巧音因靚仔王宗堯接戲
久未拍戲的王宗堯和盧巧音(Candy)在《1人婚禮》合演夫妻，Candy指出接拍原因：「因為王宗堯好靚仔啦仲可以做埋我 (戲中) 老公，但最重要係因為依個班底所以接拍咗套戲。」王宗堯亦表示：「最緊要係導演 (周冠威) 、高先 (高先電影有限公司) 、杜生 (杜汶澤) ，所以一定會接拍依套戲啦！大家都知道Candy (盧巧音) 嘅形象比較豪邁，而且要專登搵化妝師幫作遮紋身變返一個典型嘅斯文女人，對我嚟講好特別。」