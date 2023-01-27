一人婚禮｜阿冰@小薯茄承諾票房過1000萬穿三點式 陳健朗公開裸跑

由《幻愛》導演周冠威執導、阿冰@小薯茄和陳健朗主演的青春喜劇《1人婚禮》，昨晚舉行首映禮，女主角阿冰穿起婚紗亮相，更在謝票場揚言，若票房到達1,000萬會穿上三點式，「任影唔嬲！」以答應觀眾。男主角陳健朗亦不甘示弱，表示以裸跑來答謝千萬票房。

周冠威自認大膽 毋懼挑戰

首度挑戰喜劇的周冠威就表示無所畏懼：「我做人係大膽，希望觀眾睇《1人婚禮》嘅時候會有新鮮感。」同期有多套強勢賀歲片上映，談到票房壓力，周冠威表示「電影係藝術，所以唔同 (類型) 嘅電影會滿足到唔同嘅觀眾，對我嚟講其實係好開心。一開始做優先場嘅時候其實好緊張，但由啱啱踏上首映禮台上嗰刻開始，就決定選擇enjoy自己作品面世嘅時刻；所以我會以輕鬆心態面對，因為觀眾嘅感受係控制唔到，只可以改變自己心態。」