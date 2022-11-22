一代女星嘉玲睡夢中離世享年87歲 契女郭秀雲趕赴泰國送別

一代女星嘉玲昨日(21日)於泰國家中在睡夢中離世，享年87歲。嘉玲原名何佩英，香港五、六十年代粵語片女演員，1953年考入「嶺光公司」演員訓練班，藝名是何嘉玲。1955年拍攝首部電影《三妻奇案》後，改以「嘉玲」之名拍片，憑電影《九九九命案》(1956年)走紅，成為當家花旦，曾與同期的謝賢多次合作拍電影。她與泰國華僑姚武麟結婚後移居曼谷，泰國名字叫「Patsy Wongsanguan」。

慢性阻塞性肺疾病離世

契女郭秀雲於昨晨接獲噩耗非常難過，她表示近年因疫情未能探望契媽嘉玲，原打算下月到泰國一起慶祝生日, 沒料到契媽先走一步。她表示：「我是昨天早上6、7時收到消息，照顧她的護士在半夜發現她在睡夢中離世，當時契爺仍在睡覺，她立即通知身在紐西蘭的契姐(嘉玲二女)，我收到消息後未能聯絡契爺，他沒有開電話，我最擔心他，因為疫情幾年他的身體也大不如前，幸好契哥(二兒子)已趕回到家陪伴父親，我會盡快趕到泰國慰問契爺。」

郭秀雲透露契媽嘉玲是因慢性阻塞性肺疾病離世，「契媽近年身體一直轉差，最後一次見她是2019年的時候，因為我和契爺與契媽都是12月生日，那次專程去泰國和他們慶祝，契媽覺得自己不像以前靈活很少上街，閒時喜歡看劇集，但她好錫我仲同我出外食飯，心情非常好！」