一個好人｜林子善陡峭山坡執貓屍險仆倒 貨車司機為流浪動物執屍負債10多萬

由江美儀和林子善主持的《一個好人》，由今日(18日)起逢周一至三晚10點半翡翠台播映，二人深入了解來自不同階層、背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。節目同時請來「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。

首集，子善分別拜訪了義務幫流浪動物執屍的文哥，和年僅14歲便組織義工團的潘浠淳。貨車司機文哥幫助往生動物有尊嚴地走到彩虹橋已有5、6年，當中除付出不少心力和時間，火化動物費用亦不便宜，文哥更因此欠下十多萬債務。 節目中，子善跟隨着文哥為貓咪屍體善後，子善事前坦言有啲驚，並說：「如果有咩暈低，文哥你唔使理我。」由於貓咪屍體處於陡峭的山坡，子善行走時不慎絆到腳差點仆倒，幸好最終有驚無險完成工作，之後子善再跟文哥將流浪狗屍體送往火化作最後道別。雖然文哥處理屍體時看似輕描淡寫，但其實只是努力壓抑傷痛，直到撳掣火化後才落下男兒淚，同樣感性的子善亦坦言撳掣一刻感覺可惜又感觸。

林子善自愧不如14歲小義工 之後子善會合14歲的浠淳到深水埗「洗樓」向劏房人士派發物資，雖然抽到一袋二袋，但浠淳不單沒有呻攰，更堅持逐家逐戶拍門送物資，非常有愛心，子善見狀不禁嗌慚愧：「一個14歲小朋友，有咁大勇氣同愛心，我呢個Uncle仲成日話自己充滿愛同正能量，佢嘅層次好高。」

後晚(19日)播出的第二集，子善分別拜訪了義務幫助無家者的江浩文(文仔)和充滿愛的寄養家庭龔家。曾經都是無家者的文仔，因為經歷過所以特別有深刻感受，談到一直致力服務無家者，文仔說：「我成日都話唔想放棄佢哋，如果我放棄咗呢班無家者，就好似放棄咗當年嘅自己咁，我當佢哋係屋企人，幫得幾多得幾多！」與文仔相處過後，子善感觸地說：「香港愈嚟愈多無家者，希望善心人幫助佢哋之餘，都要多啲關心佢哋，大家都出一份力就可以積少成多。」