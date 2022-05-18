一句「我是香港的」被批不夠愛國 洪天明拍片澄清：我是香港的，我也是中國人

近年專注內地發展的洪天明，跟隨「我是xx(地名)的」潮流在抖音拍片，不過，他一句「我是香港的」，因未有提及「中國」，受到內地網民抨擊他不夠愛國。事後他急急再拍片澄清，他反問：「難道還有很多人不知道香港是中國的嗎？」繼而重申：「我是香港的，我也是中國人。」

洪天明於本月14日上載短片介紹家鄉的香港，他以普通話唱著：「我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔。香港話是這樣說的，爸爸叫『老竇』，媽媽叫『老母』，老婆叫『老虎』，我最愛『老虎』」料不到因為沒有表明中國香港，引起內地網民感不滿，留言質疑他：「香港是哪裡」、「為什麼不叫我是中國香港」、「你不是中國的嗎」。不過，亦有網民指部分人過度敏感，反騷說：「網友真是多餘的敏感」、「有幾個說自己是中國哪裡的嘛」。