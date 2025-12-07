一周星星｜佘詩曼難忘穿韓服唱兒歌 黃宗澤回應《K歌之王》黑歷史

TVB全新娛樂訪談節目《一周星星》， 今晚首集的頭炮嘉賓，是熱播台慶劇《新聞女王2》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。在劇中針鋒相對的二人，來到《一周星星》繼續玩互寸，阿佘搞笑指Bosco演繹「賤格總監」Kingston根本是本色演出，而Bosco則抵死指自己應該落18層地獄。

黃宗澤曾與陳奕迅合唱

談到黑歷史，Bosco最經典事件絕對是在2008年舉行的《十大勁歌金曲頒獎典禮》上、和歌手陳奕迅合唱《K歌之王》，Bosco當晚的唱功成為多年來網絡熱話，並因而誕生了「樂壇欠黃宗澤一個交代」這句名句。

雖然事件夠晒經典，但Bosco竟指《K歌之王》並非他人生排No.1黑歷史，笑言事件只屬「唔好彩」系列，但坦言事發當晚內心忍不住爆了四句粗口：「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住當志偉哥攞住個波望住我嗰陣，我個心即刻再爆多三句粗口！」Bosco續指自己覺得的黑歷史No.1事件，是在2000年的《香港小姐競選決賽》上，以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，同場還有粉餅No.2-4林峯、鄧健泓及劉愷威。Bosco直言：「呢段跳舞片近排都有人攞返出嚟講。」想親眼目睹Bosco「黑歷史」程度超越《K歌之王》的表演。