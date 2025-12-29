一周星星｜古天樂剝衫騷肌獻唱珍貴片段 宣萱睇到眼都凸埋勁爆笑

娛樂訪談節目《一周星星》昨晚（28日）播出的第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，主持則是區永權。昨晚一集，除了宣萱及古仔的爆笑互動夠搶焦，兩位的「出土考古片」亦極有話題性。

宣萱陳年烈女敢言片段出土 宣萱1994年曾於公司一個活動上，公開提出藝人與歌星合作拍劇的問題，當中包括遲到！當時宣萱的樣子雖然仍相當幼嫩，但說出的言辭卻極之有Point，令同場的鄭伊健及郭晉安拍爛手掌之餘，坐在宣萱附近的古仔亦聽到託晒腮兼凝望宣萱。談到當年「烈女」事件，宣萱搞笑謂：「我都話好多謝公司冇雪我咯，呢個係真心話嚟嘅！」古仔聞言又玩搭嗲：「係人拍劇都會遲嘅。」豈料宣萱認真謂：「我唔遲。」古仔即改玩「擦鞋」：「咁你咪做阿姐咯。」除了「烈女敢言」出土片，製作組還翻出了宣萱同一年在音樂節目《週末任你點》中的超勁跳舞片與眾同樂，片中宣萱不但全程投入，而且甚有飛躍感，跳到馬尾飛揚、雙腳離地，成功掀起高潮。

古天樂自爆有人群恐懼 製作組另外還預備了古仔1997年在《華星光輝銀禧演唱會》中獻唱《像我這一種男人》的珍貴片段，片中古仔難得表現剝衫露出結實肌肉，令宣萱睇到「眼都凸埋」，並驚嘆謂：「你肯做嘅？」之後又爆料指古仔根本不喜歡表演唱歌：「以前好似推你去死咁 ，叫你唱歌。」豈料古仔竟扯開話題，並自爆有人群恐懼謂：「你（嗰時）鬧啲歌手，我坐喺後面我都想死…喂，咁多人嘅現場」、「你唔好話推我做嘢，唔做嘢我都死，咁多人我唔得架嘛。」

林峯拍電影版《尋秦記》大嘆感動 談到即將上演的新戲《尋秦記》，林峯坦言感動：「好感動架成件事，你首先唔會諗到自己二十幾年前拍嘅角色，喺二十幾年之後仲有機會重演先啦，仲要係原班人馬。我同李斯，即係（陳）國邦，當年嘅（對手）戲係比較多嘅，而我都好多年冇同國邦一齊演過戲，嗰個感覺係真係返晒嚟。」至於新加入團隊的朱鑑然，則指感覺很夢幻：「感覺興奮呀，以前係睇電視（見到），嗰刻係突然全部喺同一個空間，我覺得好神奇呢件事。」

為劇中兒子「寶兒」英文名解畫 古仔坦言要齊集昔日原班人馬絕對有難度，並感激滕麗名的配合：「因為套戲唔係喺香港拍，真係要一段時間嘅，阿滕嗰時拍緊處境劇架嘛，度期係有啲困難，但佢都好幫手。」古仔續指其實當年《尋秦記》播畢不久已有電影版構思，等了這麼多年才正式上映，是因為想參與藝人帶出不一樣的感覺：「嗰時諗法係不如等十零年後再聚番埋一齊啦。你問我可以聚得番埋一齊都係緣份同運氣，好難得。第二件事，就係睇吓大家成熟咗之後，外型或者性格、表現各方面嘅唔同。」古仔還大爆劇中兒子項羽乳名「寶兒」的由來：「本來想叫佢羽頭（靈感來自妹頭、蝦頭等），但核突呀嘛，諗吓諗吓，佢係我寶貝仔不如叫寶兒啦！」、「仲有英文名架，叫David，因為David Bowie吖嘛。」