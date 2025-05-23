一日打工限定｜姚子羚學做點心慘遭連番狠批 眼泛淚光直認挫敗：唔知自己做乜咁

無綫全新綜藝節目《一日打工限定》，集合15名藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，姚子羚在第四集登場，挑戰做點心師傅。為了打好份工，姚子羚提前一天抵達打工現場，跟曾師傅學整燒賣及炸鳳爪等，翌日又要晨咁早凌晨四點多抵達點心工場，準備腸粉、蝦餃蒸排骨、山竹牛肉及煎堆等大量點心，相當忙碌！點心師傅甫與子羚碰面，便與子羚約法三章，指出點心師傅四大辛苦位：「又要早起身、又要夠力、又污糟邋遢、又濕手濕腳架喎。」又搞笑恐嚇子羚謂：「最緊要記憶力，講兩次我就要問候你。」

笑言調味秤有古裝 Feel 不過子羚並未因而被大到，更全程「拼命三郎」上身，無論拿著一大盤蝦仁或是一大桶熱粥均面不改容，又乜都肯學肯做，包燒賣手勢更獲得要求嚴格的曾師傅認證，認真叻叻豬。而子羚覺得首日開工最有趣的地方，是用來量度調味料份量的秤子，甚有古裝Feel：「我拍古裝戲時用過呢啲調味秤。」雖然子羚第一日備料期間與曾師傅有說有笑，但去到第二日為食店正式營業前作最後衝刺時，曾師傅竟180度轉變，並訓話：「快少少，好多客坐咗喺度㗎，唔好亂嚟呀」、「呢個我唔收貨」、「我睇到你我忟呀」；受到猛烈抨擊的子羚，只能搞笑地多番露出「慘豬樣」，兼全程睇住師傅面色做人。其中學整蝦餃皮時，子羚整了一大堆後依然不合格，令曾師傅發晒忟憎及勒令子羚休息：「你休息一陣先，你不停咁喺度整，係做唔到好嘢出嚟，不斷盲目去整冇意㗎。」

雖然曾師傅算是好聲好氣，但子羚被訓話時全程明顯扁嘴兼眼濕濕，事後子羚直認很挫敗：「你會覺得點解我連一隻完整嘅蝦餃都包唔到，師傅叫我去抖吓，其實我唔係好想去抖，我覺得個感覺有啲似我拍劇，會愈拍愈有Energy，一停咗落嚟，就會唔知自己做乜咁。」不過子羚很快便重拾鬥志埋首工作，結果成功翻盤獲師傅讚賞：「第一次做，我講真我都做唔到咁靚」。事後子羚謙稱全靠演員需要具備模仿能力，是次學師才能薄有成績。子羚說：「真係落手去做，係比你想像中難好多，每個step都冇得偷懶，當你錯咗一個步驟，你就要由頭做過。」曾師傅見子羚不斷「輸咗又起番身」，亦忍不住正評子羚謂：「喺短短嘅時間入面，你要完成咁多個點心係唔容易嘅事。」