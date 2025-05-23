一日打工限定｜戴祖儀試做一日雞農 應付5,500隻雞化身論盡版「寫輪眼」

無綫全新綜藝節目《一日打工限定》，集合15名藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，今晚（23日）第五集登場的是戴祖儀（Joey），節目組安排她從事一日雞農，負責照顧5,500隻雞，Joey在雞場負責人Gina帶領下學習撈料、數雞仔、人工授精、滴疫苗等既需要體力、亦需要學習能力的工作。Joey學習撈料時，需要將八袋超過50kg的飼料倒入機器中，由於真的勁重，Joey需要出盡力「拖行」才能將飼料勉強倒入機器中，期間還不斷大喊大叫：「哇啊！哇啊！」導演聞言即忍俊不禁謂：「唔好嗌咁多先。」Joey聞言忍不住駁嘴謂：「你試吓，睇吓你嗌唔嗌！」二人一來一回鬥嘴相當搞笑。

學識高難度技巧

去到數雞仔部分，Joey需要以左手及右手同時捉起五隻雞仔，反覆進行二十次，期間雞仔不斷從Joey手中逃走，令她非常混亂：「嘩！我左、右腦唔平衡啊，兩隻手冇得同時行動。」負責人Gina見Joey數雞仔期間分了心，即忍不住再三叮囑：「你要記住自己數咗幾多，如果唔係你下面又要重新數過㗎啦！」此話一出，原本論論盡盡Joey突然腦洞大開、數雞仔數到得心應手，完全是熟手技工模樣。另「雞仔滴疫苗」工作亦相當高難度，雞農除了一手就捉住雞仔、更要在雞仔還來不及掙扎時、眼明手快地將藥水滴進雞仔眼睛，份量既不能太多、亦不能太少；而Joey竟在一次錯誤操作後，便立即掌握箇中竅門「一滴即中」，連Gina亦對她的精準度大表驚嘆，Joey堪稱論盡版「寫輪眼」。Gina事後坦言對Joey的初印象是「大癲大廢」，但經過一日相處後，發現她有認真一面，並大讚Joey悟性高：「我最初以為佢玩樂性質多啲，估唔到佢做起上嚟所有嘢都有板有眼，悟性比想像中高。」