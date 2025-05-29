一日打工限定｜陳曉華任一日動物護理員 挑戰玩蛇嚇到面青

無綫綜藝節目《一日打工限定》找來15名藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業，今晚（29日）第九集登場陳曉華（Hera），獲安排挑戰做一日動物護理員。近年主力拍劇的Hera，擅長演繹傻氣又可愛的角色；想不到原來真實一面的Hera，同樣熱血傻氣兼備，不時會「無預警自我Hyper」大笑大叫之餘，更試過撩在動物園遊玩的小朋友傾偈，「強逼」小朋友們稱讚她，比小朋友還要小朋友。

驚嚇表情勁 Cute 是次動物護理員工作體驗對Hera來說，絕對集體力、專注力及膽量考驗於一身，當中猶以捉蟲、玩蛇、搬運巨型木頭三大挑戰最為難度高。三項挑戰中，以捉麥皮蟲餵鸚鵡任務最為搞笑，原本「好奇寶寶」Hera對於捉蟲深感有趣、新奇，不過當她將蠕動中的蟲仔拎上手時，即時被「難以形容的蠕動手感」嚇到尖聲大叫、全程瘋狂揼地喊驚：「佢哋好活躍呀，好驚呀！」節目畫面更一度出現名副其實的「嚇到模糊」狀態，相當好笑，就連負責傍住Hera的護理員Melody，亦被「暴跳Hera」嚇到掩嘴大笑，場面異常混亂。

人肉「貼身膏藥」 雖然Hera全程傻大姐上身，但去到「玩蛇」環節馬上回復正經，更智慧上線用盡方法不驚動手上拿著的蛇、以免引發不必要危險。形容自己「又好奇又好驚」的Hera，與蛇接觸期間全程嚇到硬軚，不時露出扁嘴及嚇到𪘲牙聳䚗的表情之餘，還一度要雙手合十定驚。雖然全程驚驚青青、又喊又笑，但Hera最後成功完成為蛇寶寶檢查工作，Hera事後指自己用了「拖字訣」去舒緩驚慌情緒：「我係咁拖時間同埋不停講嘢去抒發番我嘅緊張，同埋要拎出自己最認真看待事情嘅狀態。其實我唔算係好緊張，我只係諗緊辦法去克服佢。」而Hera檢查蛇寶寶期間，一度被蛇寶寶舔了一下即表現緊張，更如同人肉「貼身膏藥」般黐住Melody，十分搞笑。