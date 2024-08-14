一樓一會｜潘紹聰再搞舞台劇Alton演嫖客 泰鳩原來係贊助商

由「鬼王」潘紹聰領軍，與MIRROR的王智德(Alton)、嘉盈、麥沛東、朱栢謙等合作的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐佈在線》現場版將於10月25日在灣仔上演。去年首創劇場版《死鬼老婆》X《恐佈在線》現場版，場場爆滿，反應熱烈，承接去年的聲勢，「鬼王」潘紹聰表示，今年同樣於劇場演出後，即場舉行《恐佈在線》現場版，潘紹聰說︰「這個互動環節，每晚我們會找不同嘉賓到來，會找些去年沒有來過的，亦不會重複，讓每晚的觀眾有獨一無二的體驗和觀後感，晚晚都有驚喜。」

今日眾人現身記招活動，Alton與嘉盈接受傳媒訪問時被問到在農曆7月彩排靈異舞台劇，會否擔心撞鬼，二人均表示沒有感到害怕，嘉盈更稱自己的八字很強，連鬼都會怕了她。Alton在今次舞台劇扮演嫖客，他表示因為自己是新丁，所以會虛心聽前輩分享。他稱自己跟麥沛東有另一project合作，變相大家更多時間去討論及磨合。有記者問Alton會否去體驗「撳鐘仔」，他表示應該沒有機會，更搞笑稱現時去朋友家會把握機會按門鈴。

預告不用除衫

由於Alton扮嫖客，問到會否在舞台上除衫，他表示不會為除而除，而扮演「鳳姐」的嘉盈稱看過劇本之後，覺得有些恐怖，但發現跟Alton的親密接觸原來是不開心，因此覺得編劇的功力很犀利。

餐廳有份贊助舞台劇

Alton、Lokman與阿Dee合資的泰式餐廳是今次舞台劇的食品贊助商，Alton表示可以視作宣傳之一，也希望支持舞台劇。提到餐廳要放租及搵人頂手，是否代表現場餐廳的財政ok，他表示計過數之後，可以贊助一下，大前提都是量力而為。他解釋只是剛巧租約期滿，因此正在考慮續租還是另覓新地方再開。