一樓一會｜Alton 獲兄弟捧場 Tiger 、Jeremy大呼精彩

「鬼王」潘紹聰領軍的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版，於10月25日起假灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演，至今已完成了13場，觀眾反應熱烈。萬聖節（10月31日）當晚，演員們在謝幕時，更穿上特備服飾，扮鬼扮馬，十分應節。 日前Alton的MIRROR隊友Tiger（邱傲然）和Jeremy（李駿傑）前來觀賞，完騷後，問到兩人觀後感，他們齊聲說：「精彩、精準。」Tiger 謂:「我覺得係意想不到，睇劇名我估唔到係個咁樣故事，剛柔並重，有笑又有感動。」至於Jeremy則說 :「每位演員都能帶動到觀眾入戲，同埋舞台郁動，配合到劇情，真係好正。」

連日來每場「恐佈在線」現場版，Edmond邀請了不少嘉賓上台分享，先後有郭羨妮、關寶慧、強尼、姜文杰、楊天經、余逸思等。嘉賓之一的郭羡妮，對於今次觀後感，她說：「今次舞台設計非常有心思，效果極佳，特別是最後一幕，將效果發揮得淋漓盡致。而且故事有驚嚇、有笑點，Melody 寫的對白非常貼地，我睇得非常開心。 至於演員、導演的表現非常出色，特別係Edmond 同蘇菲在「廟街」合唱一幕，巧妙地將現場觀眾變成舞台劇中的觀眾，絕！好開心見到香港仲有人咁有熱誠製作舞台劇，而且有咁多觀眾支持，非常感動。因為香港做舞台劇真係好辛苦，希望Edmond 可以繼續一年一會。」另一位嘉賓關寶慧，談到觀後感，她笑指︰「好感動，做人定做鬼都要放開啲，真係一念之差，感情用事會有好多唔開心嘅事。」問到是否期待將來與Edmond合作？她笑謂︰「係呀！要有咀戲。」