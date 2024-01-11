一球翻身｜還原足球史上最大笑話 輸31比0封全球最屎波球隊

改編自真人真事的瘋狂搞笑電影《一球翻身》(Next Goal Wins)，由《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)、《雷神奇俠3：諸神黃昏》(Thor: Rangnarok) 及《雷神奇俠4：愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder) 導演泰格韋替替(Taika Waititi)執導兼編劇，他一向有獨特搞笑風格，無論將幽默元素加入《雷神奇俠》系列，還是於《陽光兔仔兵》中親身扮演希特拉，同樣令觀眾留下深刻印象。 《一球翻身》將發生在美屬薩摩亞的奇蹟重現觀眾眼前，講述一對史上最屎波足球隊，於2001年遭澳洲隊喪炒31-0，成為足球史上最大笑話，自此美屬薩摩亞隊便於FIFA世界排名中包尾；直至遇上一個懷才不遇的教練，薩摩亞隊在2011年奇蹟贏出對東加的賽事，令全世界都大跌眼鏡，成功一雪前恥。

導演泰格韋替替得知這事件後，就決心要改編成電影：「你永遠都要努力找靈感，但這件真人真事，就一早齊備了所有精彩元素。」他亦參考過相關紀錄片，決心要將它改編成不一樣的作品：「當你要將紀錄片改編成電影，你就要容許讓自己有自由度去改寫。這是個機會，讓角色有更深入探討及被理解，並與觀眾連結。」

「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演燥底教練湯瑪斯隆根（Thomas Rongen），他表示：「泰格韋替替是一位很特別的天才，當你製作人性化的故事，又想讓人經歷情感之旅，笑聲永遠都是最佳工具。他非常明白，而且大家都喜歡他的作品。」教練湯瑪斯隆根表面上自我又燥底，事實上都是被睇低的其中一員。他面對婚姻、家庭、事業「三失」，自信被打沉至谷底。當他被放逐到美屬薩摩亞隊，亦是一趟自我尋找之旅，透過幫助球隊絕地翻身，自己也活出二次人生。電影後段更有意想不到的催淚情節，徹底融化觀眾內心，所以《一球翻身》絕非單純無厘頭搞笑咁簡單！