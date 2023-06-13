一舞傾城｜一晚死3個！陳法蓉認屍戲搞喊觀眾 大陸網民翻牆看蔡潔裸照

《一舞傾城》踏入結局篇，昨晚一集先後死去3大配角，包括關楚耀、唐文龍及李嘉。劇情先交代蔡潔被李嘉落藥迷暈，並帶到酒店拍裸照，更欲強姦蔡潔，幸好楊明及時趕到把她救走。不過，這場戲在大陸被剪走，不少大陸網民要翻牆看無綫YouTube頻道，補回這場空白的劇情。

之後鏡頭一轉就交代關楚耀及陳星妤這條感情線，關楚耀的前妻吳沚默踩上公司並對陳星妤差辱一番，陳星妤衝門而出，關楚耀追上去，但女方堅決離開，當關楚耀轉身目送陳星妤離開時，有一架私家車高速駛向關楚耀把他撞死，更把他撞到拋入車廂內。及後陳星妤從報紙上得知關楚耀死訊之後，大感難過。

至於李嘉則成功從警局逃走，並混入陳法蓉及唐文龍的婚禮，李嘉拔槍射殺楊明，唐文龍見狀為對方擋槍身亡，而他死前更盡最後一絲氣力為她戴上婚戒，陳法蓉頓哭成淚人。其後李嘉則在逃避警察追捕時中槍身亡，劇中的終極大佬屠伯抱住他的屍首抑天咆哮。

陳法蓉認屍一幕，不少觀眾看得眼濕濕，她說︰「我都唔知拍咗幾多分鐘，淨係知道編劇想我喺呢場戲演得比較有層次，入去時就若無其事傾吓偈先，之後慢慢進入狀態喊出嚟。」法蓉姐指原本還擔心演出達不到導演要求，她說：「拍完即刻衝去導演房問得唔得，點知有個演員指住導演，之後我見到導演抹緊眼淚，佢隔籬個演員又抹緊眼淚，佢哋話覺得好好睇同埋好感人。」

觀眾怕咗李嘉

在劇中壞事做盡的李嘉終於死，問到他出街有沒有被人鬧，他說︰「又無，但出嚟反應有兩種，有一種係眼神有啲畏懼，另外一種就相反，一見到我就叫大佬，話我演得唔錯。最緊要觀眾睇得開心，對我嚟講都係一種鼓勵。」講到演麻鷹最大挑戰，他說：「最大挑戰係同魚旦媽（莊思敏飾）嘅感情戲，我自己以前拍嘅戲、男女之間感情好少咁深入，同埋我同屠伯（鄭恕峰飾）之間嘅父子情，都要用好多感情去演，係我演藝生涯嘅新嘗試。」

提到劇中有不少親熱戲，問事前有否向太太備案？他笑言：「都有同老婆提會有親熱戲，老婆都好理解我作為演員嘅工作，作品拍完一出街，佢都會一齊睇畀意見，同我講點樣可以演好啲，都幾開心嘅。」