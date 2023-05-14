一舞傾城｜《古惑仔》陳耀、肥屍客串 李道瑜從良 梁焯滿繼續劈友

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製，陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤等主演的《一舞傾城》，將於明日(15日)播出。劇情除了聚焦在陳法蓉、姚子羚及陳星妤身上外，此劇更找來多位熟悉面孔客串演出。

劇集請來在《古惑仔》電影系列中飾演「陳耀」的李道瑜、「肥屍」梁焯滿、電影《少林足球》飾演豬肉佬的楊能等現身。「陳耀」李道瑜在劇中飾演司徒大狀，滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈。現年五十多歲的李道瑜保養得宜，與當年一樣有型有款，更會與蔡潔有激情場口。而有「御用古惑仔」之稱的梁焯滿，在劇中繼續行古惑做壞蛋，當中更有揸刀劈友場口。至於楊能今次唔做豬肉佬改演婦科聖手，在劇中大放笑彈。

陳法蓉演「皇牌媽媽生」 劇中多位女角的感情線非常精彩，飾演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與飾演青龍的唐文龍是一對夫妻，沙律年輕時便嫁給社團洪泰大哥青龍，青龍後來為社團頂罪入獄，沙律多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟青龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。

姚子羚蔡潔楊明譜三角戀 飾演臥底警花Michelle的姚子羚、飾演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。Michelle因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對志飛暗生情愫，但Michelle礙於臥底身份想愛但不能愛。愛情大過天的Monica則為了男友Dave（何浩文飾）下海做舞小姐，可惜卻慘遭欺騙受盡情傷，之後慢慢與一直暗戀自己的志飛產生微妙感情。