一舞傾城｜唐文龍首與陳法蓉合作 同李嘉對打大叫好玩

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》，終於播出唐文龍出獄與陳法蓉團聚的畫面。二人首次見面便要演sweet到爆的夫妻，陳法蓉表示雙方合作得好愉快，「文龍係一個好特別嘅演員，好多嘢佢都有自己嘅諗法，大家有商有量，同埋佢有句口頭禪，就係『傳說中嘅陳法蓉』，佢話佢好多朋友都好喜歡我，好羨慕佢可以同我合作演夫妻！」
大讚陳法蓉是女神
她續指指《一舞》賣點是「情」，她說：「除咗我同一班姊妹嘅情，我同文龍嘅一段情都好重要。劇中佢坐咗廿幾年監，後生時冇得同佢好Enjoy咁拍拖，到依家咁上下年紀，佢終於放監出嚟重聚，終於唔使隔住玻璃咁探監，嗰種重逢嘅感覺係好特別。我都有同文龍講，只要將呢種情呈現到出嚟，觀眾就會好鍾意。」
文龍則大讚陳法蓉是女神，他說：「記得第一日開工時，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好Cute咁話：『老公點呀？我哋第一次合作喎。』佢好Nice咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲份。」二人在劇中有不少親熱戲份，文龍坦言：「都有啲壓力架，始終佢都係女神，但我哋都好合拍，同埋法蓉都好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」
硬橋硬馬對打
另外，唐文龍在劇中與「功夫狂人」李嘉近一分鐘的單挑戲拳拳到肉，講到相關動作場口，文龍受訪時大嗌好玩：「阿嘉好大隻又強勁，雖然佢係練螳螂拳嘅，但其實好多功夫都識，佢嘅前臂好強勁同埋啲骨都好硬，咁好彩我自己都有練詠春，所以同佢硬碰我都頂得住。」文龍透露兩人因服裝關係不能攝Pad，所以只能硬橋硬馬對打，他說：「依家唔容易遇到真係練過功夫嘅演員，所以今次切磋到真係好開心，雖然拍嘅時候又熱又焗好辛苦，但都好難忘。」
他續指和李嘉自度了一些動作，為對打戲增添功夫味道，文龍說：「因為唔想好似打爛仔交咁，我哋設計到一派就比較北方嘅打法，另一派就比較南方功夫嘅動作，希望大家睇得出分別。」提到兩人決戰前有「畀禮」，文龍解釋謂：「有一樣嘢武指泰哥（陳中泰）想我哋做到，就係以前80、90年代啲人打交，尤其是高手與高手之間，決鬥前都會『畀禮』，可能有人話會唔會好老套，但我哋想做到嗰個時代嘅情懷。」