一舞傾城｜唐文龍首與陳法蓉合作 同李嘉對打大叫好玩

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》，終於播出唐文龍出獄與陳法蓉團聚的畫面。二人首次見面便要演sweet到爆的夫妻，陳法蓉表示雙方合作得好愉快，「文龍係一個好特別嘅演員，好多嘢佢都有自己嘅諗法，大家有商有量，同埋佢有句口頭禪，就係『傳說中嘅陳法蓉』，佢話佢好多朋友都好喜歡我，好羨慕佢可以同我合作演夫妻！」

大讚陳法蓉是女神

她續指指《一舞》賣點是「情」，她說：「除咗我同一班姊妹嘅情，我同文龍嘅一段情都好重要。劇中佢坐咗廿幾年監，後生時冇得同佢好Enjoy咁拍拖，到依家咁上下年紀，佢終於放監出嚟重聚，終於唔使隔住玻璃咁探監，嗰種重逢嘅感覺係好特別。我都有同文龍講，只要將呢種情呈現到出嚟，觀眾就會好鍾意。」

文龍則大讚陳法蓉是女神，他說：「記得第一日開工時，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好Cute咁話：『老公點呀？我哋第一次合作喎。』佢好Nice咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲份。」二人在劇中有不少親熱戲份，文龍坦言：「都有啲壓力架，始終佢都係女神，但我哋都好合拍，同埋法蓉都好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」