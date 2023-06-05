一舞傾城｜收視終於破廿點 陳星妤晒腿恨演古裝片

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》上周播出關楚耀奪去陳星妤初夜，但未幾男方因為家族壓力，二人最後都要分手。劇情講到楚耀給了500萬分手費予星妤之後，她把當中的200萬投資高鈞賢的電影上，並由她當女主角，最後她更憑此片一炮而紅。
今晚一集將有陳星妤吊威吔拍戲畫面，樣子甜美的星妤吊着威吔飛來飛去，其中一個鏡頭星妤從高空降落，在上升氣流影響下，星妤晒出無敵美腿，十足仙女下凡。TVB官方平台日前發出星妤吊威吔預告片，獲網友大讚。講到吊威吔，星妤受訪時透露今次並非第一次：「之前選港姐時都吊過一次，吊威吔都幾驚㗎，但又要顧住個樣，因為要做到好Enjoy咁。」問到對拍古裝有否興趣？星妤笑言：「我好有興趣呀，自己都好期待將來可以參演古裝片。」
微博話題破4億
此外，《一舞》自播出以來深受內地網友歡迎，在微博關於「一舞傾城」的話題突破4億閱讀量。其中「#一舞傾城句句誅心#」的話題，內容是趙碩之飾演的要獨力湊大仔仔的單親媽媽媚媚，眼見仔仔因自己的舞小姐身份慘受同學欺凌，遂以「媽咪唔係雞，媽媽係兔仔」氹番仔仔，這場戲令網友深受感動，成功勁吸逾7,700萬閱讀量。
無綫收視上升
另外，此劇收視終於衝上20點，根據最新的收視報告，《一舞傾城》最高收視20.4點（131萬觀眾），升1.3點。上周首播《隱門》最高收視21.6點（139萬觀眾），至於皇牌節目《愛·回家之開心速遞》，跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾），資訊節目《東張西望》最高收視22點（141萬觀眾）。
至於其餘節目，好睡好起》最高收視16.7點（108萬觀眾）；《思家大戰》最高收視19.8點（127萬觀眾）；《濠玩夏水禮》最高收視17點（110萬觀眾）。周六晚直播《萬眾同心公益金》請來一班唱得之人陳美齡、陳潔靈、許志安、麥潔文、炎明熹及《中年好聲音》參賽者等歌手，演繹顧嘉煇、黃霑的經典名曲，最高收視18.8點（121萬觀眾）。