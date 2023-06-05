一舞傾城｜收視終於破廿點 陳星妤晒腿恨演古裝片

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》上周播出關楚耀奪去陳星妤初夜，但未幾男方因為家族壓力，二人最後都要分手。劇情講到楚耀給了500萬分手費予星妤之後，她把當中的200萬投資高鈞賢的電影上，並由她當女主角，最後她更憑此片一炮而紅。

今晚一集將有陳星妤吊威吔拍戲畫面，樣子甜美的星妤吊着威吔飛來飛去，其中一個鏡頭星妤從高空降落，在上升氣流影響下，星妤晒出無敵美腿，十足仙女下凡。TVB官方平台日前發出星妤吊威吔預告片，獲網友大讚。講到吊威吔，星妤受訪時透露今次並非第一次：「之前選港姐時都吊過一次，吊威吔都幾驚㗎，但又要顧住個樣，因為要做到好Enjoy咁。」問到對拍古裝有否興趣？星妤笑言：「我好有興趣呀，自己都好期待將來可以參演古裝片。」