一舞傾城｜李婉華批劇情太強調處女值錢 林子博讚袁潔儀「喊得出」

李婉華、林子博及杜挺豪早前於自己主持嘅網台節目《豪華博客》大談《一舞傾城》價值觀錯誤，又指編劇有問題，難為演員們對住咁嘅劇本都喊得出。《一舞傾城》以八、九十年代尖東舞廳作背景，講述一班舞小姐於夜總會嘅人生及愛情經歷，由陳星妤飾演嘅KK一角以「萬國城最後一個處女」作賣點，吸引唔少客人想買佢個處，更有富豪出動8百萬想買起KK嘅初夜，KK媽媽（袁潔儀飾）得悉後直指自己唔想再捱窮，勸個囡答應。

對於呢個賣初夜以及強調處女值錢嘅劇情，李婉華就激動地表示自己僅睇咗少少，但迫個囡下海嘅劇情好誇張：「一個好地地，個阿媽又唔係跛又唔係好老，係咁叫個女︰『阿女，你試一次啦，你咪當自己無咗個處女囉，你為咗阿媽，八百萬呀，跟佢我哋咪脫貧囉，我真係唔想咁窮呀。』但佢唔係窮㗎喎！」林子博逐指，演員嘅對白好好笑，例如係KK媽媽教佢同男朋友解釋係踩單車穿咗，直言編劇有問題。

袁潔儀獲讚「咁嘅劇本都喊得出」

李婉華指自己拍咗幾十年戲，無可能未見過呢啲劇本，但《一舞傾城》太過強調處女值錢：「一日到黑都係講處女，要畀好多錢，因為佢係處女。喂，大佬！佢擺喺咩時間播呀！套劇佢用嚟撼ViuTV 94位小鮮肉。」即使杜挺豪勸佢冷靜，但李婉華繼績七情上面咁表示：「起初以為係咪好似《華燈初上》，點知佢日日對白都係…救命！我覺得寫呢啲題材劇本無問題，你拍古裝，或者好似《胭脂扣》都係講青樓，但你唔係將嗰個處女重複又重複，媽媽生講完，同個阿伯強調佢係處女，跟住返屋企佢阿媽又講，你係處女好珍貴，所以一定要畀佢，唔係無八百萬。我憤怒係乜嘢，喺九點半時段，重複又重複講呢個女仔係處女。」

李婉華與林子博就認為袁潔儀做得好好，覺得佢對住咁嘅劇本都喊得出：「我覺得無可能喊得出。」最後，又提到《一舞傾城》尺度與意識大，覺得李嘉與莊思敏其中一幕床戲更加係挑戰電檢尺度：「有集講佢（李嘉）全裸，然後搵嘢遮住重要部位，同莊思敏嘅情節係上下，男上女下郁動，un㗎。」而其實，莊鍶敏曾經亦表示會於劇中與李嘉會有唔少床戲，拍攝時都懷疑係過咗電視尺度。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈