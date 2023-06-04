一舞傾城｜李婉華批劇情強調「處女」 王晶還擊：李婉華係TVB屎戲之王

王晶製作的《一舞傾城》播出以來話題多多，但收視至今仍未過廿點。早前李婉華在個人頻道拍片批評《一舞傾城》劇情教壞細路，只是不停標榜「處女」，其後林子博亦加入討論，指《一舞傾城》尺度過大等等。

王晶昨日在微博還擊，留言嘲笑李婉華是「過氣四線」女星，林子博則是十八線奀星，並指李婉華戲屎，曾跟對方合作，需要剪走大量戲份。王晶留言︰「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有個乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」