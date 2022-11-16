一舞傾城｜王晶監製港版《華燈初上》預告片釋出 被虐戲意識大膽網民唔受落

由王晶監製嘅TVB劇集《一舞傾城》為2023年TVB重頭劇之一，以昔日香港夜總會為背景，被喻為港版《華燈初上》；劇集由姚子羚、楊明、蔡潔及陳法蓉主演，並集結鄺潔楹、傅嘉莉、莊思明、陳聖瑜、趙碩之、唐文龍及關楚耀等演員。

《一舞傾城》於今年中開拍時，已表明參考台劇《華燈初上》製作，於佛山及廣州取景拍攝。劇集講述5個唔同年齡和階層嘅女生於夜店相遇並成為好姊妹，描述一班舞小姐於夜店嘅人生及愛情經歷，例如Monica（蔡潔飾）為男友籌錢打官司而下海，卻遭對方背叛、KK（陳聖瑜飾）為照顧年老體弱嘅媽媽及弟妹，放棄升大學而下海賺錢；5人經歷連串愛情起跌後仍互相愛護和照顧。

預告片尺度大

日前，《一舞傾城》釋出首支預告片，畫面尺度與意識似乎比《華燈初上》更大。預告片由陳法蓉做旁白，飾演媽媽生嘅佢令人聯想起林心如《華燈初上》角色「Rose媽媽」；陳法蓉更於預告片霸氣表示：「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」其他舞女亦有唔少大膽場口，包括蔡潔被逼與李嘉發生親密行為、姚子羚出腳怒踢李嘉下身、鄺潔楹穿上SM服裝被客人要求作特別服務等等。

不過，網民似乎感到《一舞傾城》未夠《華燈初上》出色，甚至認為《華燈初上》完勝，紛紛留言：「華燈初上睇劇照都好有年代氣息，依套啲劇照係柒味」、「啲打燈係咪有問題，啲夜總會彷如白晝真係好誇張」、「睇圖已經覺得好尷尬」、「完全唔係80年代香港夜總會五光十色，紙醉金迷嘅感覺」、「TVB抄人橋都算，d色真係睇到好尷」、「啲畫面同美術搞到好cheap咁」、「見到啲戲用大陸劇濾鏡即刻關電視」等等。

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