一舞傾城｜蔡潔拍親熱戲唔緊張 讚李道瑜Gentleman

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》正於TVB播出，昨晚（17日）第三集劇情交代Monica（蔡潔飾）為救捲入洗黑錢案的男友Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫Dave打官司，不惜主動獻身。惟完事後，司徒大狀告訴Monica崩潰真相，指經過調查後發現Dave確實有份洗黑錢，但他有把握為Dave脫罪，令一直以為Dave是無辜入獄的Monica大感震驚和傷心。

蔡潔坦言事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好Gentleman。講到不少觀眾替她感到委屈，她說：「大家可能覺得我外表柔弱啲，每次有呢啲戲份會覺得我好慘，為呢件事添加咗啲色彩，但其實戲外我係一個男仔頭，同前輩都有講有笑，呢場戲對我嚟講唔係太緊張，大家睇完戥呢個女人好委屈，有好想保護呢個女仔嘅心，我覺得好Sweet。」

姚子羚登場

至於飾演「超班警花臥底」Michelle的姚子羚於昨晚登場，子羚一出場就一個打四個，展示好身手。其實子羚之前在《鐵拳英雄》已經打到飛起，打戲對她來說絕對得心應手，對此子羚受訪時說：「之前打戲嘅經驗對我好有幫助，喺做某啲動作時會比較易上手，上次《鐵拳》就比較多功夫同用武器，今次《一舞傾城》就用現代啲嘅打法，同埋會有揸槍嘅戲份。」問到會否朝打女目標進發，子羚坦言：「其實拍打戲都幾辛苦，同埋預備功夫要做到足，日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。」

今晚一集將有一場子羚狠踢李嘉下體的場口，子羚受訪時笑言：「本身同佢都Friend，都知佢係練武之人，佢話識得一種功夫，係可以將佢下面嘅嘢收埋，佢同我講可以放心去踢。拍之前都試過一次，踢落去時真係冇嘢嘅，到正式拍時我真係好認真、放盡去踢，係一次幾得意嘅經驗。」《一舞傾城》安排逢周一至五晚9點半翡翠台播映。