一舞傾城｜蔡潔自爆拍強姦戲搞到出血 陳星妤接棒被王俊棠硬上奪處

無綫劇集《一舞傾城》繼首集有蔡潔險被李嘉強姦之後，第二集再出現強姦畫面。昨晚劇集尾段提到陳星妤稱被後父王俊棠不禮貌對待，預告見到一直標榜是處女的陳星妤被王俊棠強行按在床上，二人的腳更交纏在一起，片段有把女聲說︰「你就唔好返去，你冇理由同個色魔一齊住。」換言之，王俊棠未能成功奪處。

李嘉 強姦蔡潔撞玻璃 昨晚蔡潔被李嘉險姦的一幕，引來網民熱烈討論。蔡潔表示拍攝這個場口時，李嘉被玻璃整親，搞到流血不止︰「阿嘉畀張枱嘅玻璃整親，第一Take時佢係血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好Man嘅魅力，佢完全係唔Care個傷口，最後好順利地拍晒。」蔡潔笑言大大隻的李嘉其實是大細路，她說：「我睇落弱質纖纖，阿嘉就好大隻，但我哋現實相處當中，佢只係細路仔嚟，性格好可愛，有時反而我仲Man啲。」

高清蔡潔被姦圖輯︰