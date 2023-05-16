一舞傾城｜蔡潔自爆拍強姦戲搞到出血 陳星妤接棒被王俊棠硬上奪處

無綫劇集《一舞傾城》繼首集有蔡潔險被李嘉強姦之後，第二集再出現強姦畫面。昨晚劇集尾段提到陳星妤稱被後父王俊棠不禮貌對待，預告見到一直標榜是處女的陳星妤被王俊棠強行按在床上，二人的腳更交纏在一起，片段有把女聲說︰「你就唔好返去，你冇理由同個色魔一齊住。」換言之，王俊棠未能成功奪處。
李嘉強姦蔡潔撞玻璃
昨晚蔡潔被李嘉險姦的一幕，引來網民熱烈討論。蔡潔表示拍攝這個場口時，李嘉被玻璃整親，搞到流血不止︰「阿嘉畀張枱嘅玻璃整親，第一Take時佢係血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好Man嘅魅力，佢完全係唔Care個傷口，最後好順利地拍晒。」蔡潔笑言大大隻的李嘉其實是大細路，她說：「我睇落弱質纖纖，阿嘉就好大隻，但我哋現實相處當中，佢只係細路仔嚟，性格好可愛，有時反而我仲Man啲。」
高清蔡潔被姦圖輯︰
講到為今次角色做的事前準備，蔡潔透露請教了一位曾在夜總會工作的朋友，她說：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多Connection。」蔡潔續指90年代美的標準，與現今社會大相逕庭，她事前還參考了大美人鍾楚紅的作品，她說：「嗰時鍾意濃妝艷抹，着裝比較誇張，我自己好少咁樣打扮，事前都擔心自己做唔做得到，搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐，佢都演過類似角色，有搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」