一舞傾城｜蔡潔被強姦畫面極震撼 網民嫌莊鍶敏趕客

無綫今日(15日)播出《一舞傾城》對撼ViuTV的《全民造星V》，由於《一》以夜總會為故事背景，因此有大量靚女上陣，而且各人有不同造型，更預告劇集會有強姦、SM、處女等作賣點，未播出已經引來網民熱烈討論。
今日劇集首播，開場先交代香港昔日夜總會輝煌年代，之後逐一介紹劇中角色。未幾劇集就播出由蔡潔飾演的Monica被人強暴一幕，李嘉扮演的社團大佬霸王硬上弓，畫面頗為震撼，李嘉一手把蔡潔按在枱上，然後再把她的絲襪撕破，不停吻她的頸及肩膀。不過，當以為會有進一步行動之際，楊明便出場上演英雄救美。
蔡潔被姦畫面逐格睇︰
莊鍶敏出浴大特寫
相反，劇中另一媽媽生莊鍶敏出浴一幕卻拍得非常詳盡，而且更不時近鏡拍攝莊鍶敏每一吋肌膚，之後畫面一轉，見到她只圍住毛巾坐在床上搽護膚膏，其後李嘉撲出，把莊鍶敏的毛巾除掉，然後肉搏激戰1秒，再互相鬥咀。網民坦言這一幕完全「想嘔」、「好趕客」。由於劇集還有莊鍶敏胞妹莊思明參演，二人不時騷胸半露，有網民直言「究竟兩姊妹俾咗幾多錢劇組？」
網民嫌老土
由於《一舞傾城》是出自王晶之手，有不少網民直言已經很清楚劇集的套路，批評首集劇情非常老土，而且人物的服飾設定難以界定是七、八十年代，還是九十年代初期，予人非常混亂。