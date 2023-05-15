一舞傾城｜蔡潔被強姦畫面極震撼 網民嫌莊鍶敏趕客

無綫今日(15日)播出《一舞傾城》對撼ViuTV的《全民造星V》，由於《一》以夜總會為故事背景，因此有大量靚女上陣，而且各人有不同造型，更預告劇集會有強姦、SM、處女等作賣點，未播出已經引來網民熱烈討論。

今日劇集首播，開場先交代香港昔日夜總會輝煌年代，之後逐一介紹劇中角色。未幾劇集就播出由蔡潔飾演的Monica被人強暴一幕，李嘉扮演的社團大佬霸王硬上弓，畫面頗為震撼，李嘉一手把蔡潔按在枱上，然後再把她的絲襪撕破，不停吻她的頸及肩膀。不過，當以為會有進一步行動之際，楊明便出場上演英雄救美。