一舞傾城｜袁潔儀推阿女賣身要突破心理關口 掌摑陳星妤一Take過搞掂

無綫劇集《一舞傾城》繼早前有「KK媽」袁潔儀鼓勵囡囡「KK」陳星妤做舞小姐引來大家非議之後，昨日一集講到「萬國城最後一個處女」KK獲一位城中富豪睇中，被出價800萬陪一個星期，魚旦媽（莊鍶敏飾）為賺取80萬仲介費遂向袁潔儀埋手，袁潔儀為了錢竟遊說阿女賣身，兩母女因此大吵一場，她更怒摑了阿女一巴，陳星妤哭訴：「由細到大你冇打過我，你竟然為咗錢打我？」袁潔儀對於一時失控亦感內疚並哭著說：「我都唔想㗎，我窮咗好耐……我真係好驚，唔想好似以前咁窮呀……」。

談到這場戲，潔儀姐姐坦言起初亦接受不了KK媽的角色設定，她說：「收到劇本時我接受唔到佢叫個親生女去陪客，之後同編審、監製傾偈開會，編審同我講咗句『向現實低頭』。聽到呢句說話之後，我覺得當一個人真係衰到貼地嘅時候，都要向現實低頭，演嘅時候就係記住呢句說話去突破心理關口，但個心都係非常非常之難過。今次個角色遇到個衰佬（王俊棠），又要畀佢打又要幫佢還債，令到生活變得好困難，希望大家明白呢個角色點解要咁做。」

講到喊戲，潔儀姐姐說：「『我窮咗好耐喇』呢句對白令我好有感受，因為我都試過窮咗好耐，一講到呢句個情緒就飆咗出嚟。」並續指對KK媽這個角色又愛又恨：「呢個角色令我可以用另一個層面去感受到另一個處境嘅人諗緊咩，提醒番現實中嘅自己其實都好幸福，雖然自己都窮過，但係捱吓捱吓都可以跨過到難關。」潔儀姐姐又謂今次角色相當有挑戰性，十場戲中更差不多有九場是喊戲。