一舞傾城｜鄺潔楹初拍SM戲勁緊張 綁住來排戲好不安

無線劇集《一舞傾城》昨晚(24日) 出一集，劇情講到細細粒（鄺潔楹Judy飾）有感連累Money(文凱玲飾)欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜幫手還債，怎料練馬師有鋪SM癮，被綁在床上的細細粒慘遭練馬師蹂躪，最終導致遍體鱗傷。Judy演繹的恐懼、不安、崩潰等情緒，令不少觀眾大感心痛。

從演以來最大尺度

Judy坦言拍攝時很緊張：「從演以嚟都未試過咁大尺度，事前都有做定功課參考一啲虐待戲應該點拍。」Judy續指一換上SM戲服已經入戲，她說：「一上到張床鎖上個手扣，個不安感覺已經出咗嚟，對我嚟講係好真實，呢場戲我係一秒都冇放鬆過，就連排戲嘅時候我都叫佢哋綁住我，因為我想攞嗰種感覺，同埋見到好多刑具喺現場，望落去已經好驚，所以我係用當下嘅情緒去做呢場戲。」問到事後有否陰影？Judy說：「都冇嘅，嗰日係我嘅煞科戲，知道拍埋呢場就冇辛苦戲，所以之後嘅心情都有放鬆到。」