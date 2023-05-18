一舞傾城｜陳星妤曾被爆黑歷史質疑有整容 兩度改名有原因？

陳星妤（Yvette；前名：陳聖瑜）於TVB新劇《一舞傾城》中飾演江潔兒（KK），第二集險被後父羅繼昌（王俊棠飾）侵犯，劇情講述KK為照顧母親及弟妹得萬國城夜總會「媽媽生」沙律姐（陳法蓉飾）收留；處子之身嘅KK首日開工已打破營業紀錄，及後又因個性純真吸引到富二代Marco（關楚耀飾）。陳星妤於劇中造型多變，除咗以公主裝造型於夜總會陪客，又會以學生妹、鄰家女孩等造型示人，相當搶鏡。
撞樣吳千語方媛
陳星妤以名字「陳聖瑜」參加2021年香港小姐競選入行，當年先後被指撞樣多位明星，被譽為「理大吳千語」及「翻版方媛」，不過大熱倒灶未能晉身三甲，幸最終獲TVB賞識簽約成旗下藝員並成為力捧新人之一，參與《男神廚房》、《讀心專家》、《Tell Me Wine》及《破解讀心理》等綜藝節目，又被安排主持《吃貨橫掃曼谷》，泳衣上陣加埋嬉水、出浴等鏡頭令陳星妤人氣急升。
被網民指整容
陳星妤參選港姐時曾被大爆黑歷史，有網民於討論區出PO指陳星妤公屋出身，曾於連卡佛工作，呢幾年突然變得富貴，又貼出舊照作比較，表示佢五官曾改造，特別係鼻子變化最多；陳星妤當時就否認自己整容，坦言細個同而家個樣唔同係因為長大後更注重皮膚保養及做過醫學美容。而其實，陳星妤雖以「陳聖瑜」名字參選，但佢原名係叫陳詩琪，當年被問到點解改名參選，佢就回答係家人意見，家人為佢健康著想搵咗位師傅幫佢改名，而平時啲朋友都係叫佢英文名多。
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