一舞傾城｜陳星妤曾被爆黑歷史質疑有整容 兩度改名有原因？

陳星妤（Yvette；前名：陳聖瑜）於TVB新劇《一舞傾城》中飾演江潔兒（KK），第二集險被後父羅繼昌（王俊棠飾）侵犯，劇情講述KK為照顧母親及弟妹得萬國城夜總會「媽媽生」沙律姐（陳法蓉飾）收留；處子之身嘅KK首日開工已打破營業紀錄，及後又因個性純真吸引到富二代Marco（關楚耀飾）。陳星妤於劇中造型多變，除咗以公主裝造型於夜總會陪客，又會以學生妹、鄰家女孩等造型示人，相當搶鏡。

撞樣吳千語方媛 陳星妤以名字「陳聖瑜」參加2021年香港小姐競選入行，當年先後被指撞樣多位明星，被譽為「理大吳千語」及「翻版方媛」，不過大熱倒灶未能晉身三甲，幸最終獲TVB賞識簽約成旗下藝員並成為力捧新人之一，參與《男神廚房》、《讀心專家》、《Tell Me Wine》及《破解讀心理》等綜藝節目，又被安排主持《吃貨橫掃曼谷》，泳衣上陣加埋嬉水、出浴等鏡頭令陳星妤人氣急升。