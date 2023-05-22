一舞傾城｜56歲陳法蓉情路坎坷 曾答應男友求婚後悔婚：結婚不是打牌

陳法蓉（Monica）於TVB熱播劇集《一舞傾城》飾演萬國城夜總會媽媽生沙靜霞（沙律），除咗照顧38組旗下皇牌小姐，仲描述佢痴心等待社團洪泰大佬老公青龍（唐文龍飾）出獄，不過當青龍出獄後又被捲入另一事端。陳法蓉於劇中情路坎坷，但原來現實嘅佢喺愛情路上同樣崎嶇？

被倪震讚靚女 最終選擇周慧敏 56歲陳法蓉1989年參加香港小姐競選奪得冠軍而與TVB簽約成為藝人，展開演藝生涯，演技和美貌都惹關注，不過更多人將焦點放喺佢嘅愛情路上。陳法蓉曾於1994年與倪震拍拖，當年更被對方大讚佢美得讓人「流鼻血」，不過倪震最後選擇咗周慧敏；陳法蓉亦與許晉亨傳過緋聞，但許晉亨最後娶咗李嘉欣；後來陳法蓉曾與內地演員楊俊毅拍拖4年，但無疾而終；又曾與「油王」朱明分手後被傳誤墮桃色陷阱。

收過眾多求婚戒指 試過悔婚 陳法蓉曾經於內地真人騷《請吃飯的姐姐》表示曾收到好多求婚戒指，但當時無自信，覺得對方好快就唔愛自己而無選擇結婚，認為佢哋都無問題，只係唔適合；佢亦大方分享曾經答應其中一位男友求婚，但後來都係覺得對方根本唔太了解自己，所以到最後都係拒絕結婚，直言對方送100樣嘢，有99樣自己都唔鍾意，明明唔鍾意紅色，但對方卻送佢紅色鞋，又指男友控制佢生活細節：「他會很喜歡安排我每一天的生活：你要今天吃豬肉跟雞肉。其實你管我吃什麼，我喜歡吃什麼就吃什麼，原來根本他不了解我，他只是在他想像中的我會喜歡這些東西。」