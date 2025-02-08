一蚊Joe宣布離巢 與TVB結束18年賓主關係︰我終於畢業啦

現年43歲的一蚊Joe（游茛維）2006年因節目《一擲千金》而為人熟悉，當年，他因只贏得1元獎金當眾流下男兒淚，被網民封為「一蚊Joe」，其後獲得陳志雲賞識，以旁聽生身份入讀第22期藝員訓練班，並簽約成為TVB藝員。一蚊Joe今天（8日）在社交網宣布離巢，與TVB 結束18年的賓主關係。

一蚊Joe寫道︰「2025年2月8號，我終於由TVB畢業啦~ 感恩2006年12月，參加《一擲千金》『一夜成名』，之後22期藝訓班旁聽，認識到一班『同學仔』。畢業後，扮老鼠扮焦屍，人生第一次睇/揸靚車《同車生活》，再到《問問MasterJoe》，之後《東張西望》再加《思家大戰》。原來一路走來，轉眼18年。感謝嘅說話有好多，千言萬語，無從說起，害怕掛一漏萬，唯有一句『衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位！無論您哋教我鬧我信我支持我，我都一一銘記於心！』亦因為喺TVB呢一間木人巷，教到我一身好本領，所以喺出面，無論政商私人，無論大細，無論筍kam嘅工作，都游刃有餘，搵到少少錢可以養家糊口。」