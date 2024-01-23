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娛樂
2024-01-23 17:21:00

一路向西2｜ 張永歆「34E台灣乳神」試鏡呼聲最高 Casting反應熱烈搞足8個鐘

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一路向西2｜ 張永歆「34E台灣乳神」試鏡呼聲最高 Casting反響熱烈搞足8個鐘

《一路向西2東京AV攻略》招募日，導演鄭峰嵐、素海霖及張建聲到現場揀蟀。

香港話題新片《一路向西2東京AV攻略》上周六舉行演員招募日，現場試鏡者超過200人，由1樓場地一直排隊到落街，場面壯觀。當日由導演鄭峰嵐及女角之一的素海霖（繪麗奈Erena）負責面試，第一代「向西仔」兼《向西2》男角張建聲因工作關係，在試鏡中段才趕到現場揀蟀。試鏡過程中，有部分報名者需要試戲，最後整個Casting活動超過8小時，由頭帶到尾的導演和Erena除了去洗手間外，全程冇食飯冇休息，非常敬業。

接近千人Casting

試鏡結束後，導演表示雖然有點攰但感到振奮：「因為見到現場咁多人嚟支持香港電影，支持自己嘅夢想。今日有成200幾人嚟，另外仲有網上報名，包括來自台灣等地，加埋接近成千人，仲需要online casting。」首次做評判的Erena笑說：「好開心，未做過評判，第一次，好似有得揀仔咁。」由於試鏡角色包括與Erena有多場對手戲的男主角「Henry」，所以Erena今次係有份參與揀「男朋友」，導演問她有沒有遇到心水人選？Erena直言：「但只限外表，性格未知，如果戲內嘅男朋友有好多都啱，但外表（合她心水）就得五個內。」導演表示，面試中發現多位演員都很優質，令他感到surprise，張建聲就說：「我睇咗一半（casting），嘩，我聽到有啲casting嘅朋友仔，等咗6個幾鐘7個鐘，除咗導演同Erena兩位之外，真係respect咁多位面試者，真心。」他又說：「一路向西香港精神嚟㗎，點都要薪火相傳落去，快啲出現啦向西仔！」

《一路向西2東京AV攻略》招募日的casting活動舉行逾8小時。 《一路向西2東京AV攻略》進行公開試鏡，吸引大批男女到場爭奪餘下五個角色。

預告有驚喜消息公布

Erena覺得好多面試女仔都OK，她說：「女仔方面，有個來自台灣嘅，咁啱有個角色需要台語，佢係嘩！你一定會記得佢，除咗佢講嘢演繹之外，佢嘅身材你一定會記得佢。我係女人都咁鍾意佢，更何況男人。」導演補充該面試女演員是37寶島乳神張永歆，擁有34E上圍的她專程從台灣來港，十分有心；張建聲稱因當時未到現場，與對方緣慳一面，Erena聞後向張建聲笑說：「你睇返可能流口水。」

至於男角方面，不少試鏡男見到Erena都有點緊張，甚至唔願走想見多陣心儀女神，而大部分都知道Erena喜歡戴眼鏡、較成熟的男士，所以十個有八個都有一鏡傍身，Erena坦言有部分試鏡男令她留下深刻印象：「有一個完全係我鍾意嘅類型，無論髮型、個樣，個髮型都好似薛之謙；有兩個送花畀我，我估唔到，令我好深刻；有啲特登表演戴眼鏡畀我睇，哈哈！大家都好有心。臨尾仲有個幫我算命，我都好迷信。」《一路向西2東京AV攻略》將於3月下旬在東京開拍，演員包括張建聲、Erena，日本的三上悠亞、波多野結衣、相澤南及村上悠華，據知主創團隊現已在東京睇景，而片方預告稍後將有更驚喜的消息公布。

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台灣乳神張永歆身高170，擁有E Cup上圍。 張永歆2022年曾參演香港電影《驅魔龍族馬小玲》。 張永歆試鏡後令導演留有深刻印象。
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