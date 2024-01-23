一路向西2｜ 張永歆「34E台灣乳神」試鏡呼聲最高 Casting反應熱烈搞足8個鐘

香港話題新片《一路向西2東京AV攻略》上周六舉行演員招募日，現場試鏡者超過200人，由1樓場地一直排隊到落街，場面壯觀。當日由導演鄭峰嵐及女角之一的素海霖（繪麗奈Erena）負責面試，第一代「向西仔」兼《向西2》男角張建聲因工作關係，在試鏡中段才趕到現場揀蟀。試鏡過程中，有部分報名者需要試戲，最後整個Casting活動超過8小時，由頭帶到尾的導演和Erena除了去洗手間外，全程冇食飯冇休息，非常敬業。

接近千人C asting

試鏡結束後，導演表示雖然有點攰但感到振奮：「因為見到現場咁多人嚟支持香港電影，支持自己嘅夢想。今日有成200幾人嚟，另外仲有網上報名，包括來自台灣等地，加埋接近成千人，仲需要online casting。」首次做評判的Erena笑說：「好開心，未做過評判，第一次，好似有得揀仔咁。」由於試鏡角色包括與Erena有多場對手戲的男主角「Henry」，所以Erena今次係有份參與揀「男朋友」，導演問她有沒有遇到心水人選？Erena直言：「但只限外表，性格未知，如果戲內嘅男朋友有好多都啱，但外表（合她心水）就得五個內。」導演表示，面試中發現多位演員都很優質，令他感到surprise，張建聲就說：「我睇咗一半（casting），嘩，我聽到有啲casting嘅朋友仔，等咗6個幾鐘7個鐘，除咗導演同Erena兩位之外，真係respect咁多位面試者，真心。」他又說：「一路向西香港精神嚟㗎，點都要薪火相傳落去，快啲出現啦向西仔！」