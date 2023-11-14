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娛樂
2023-11-14 15:56:12

一路向西2｜繪麗奈東京肉搏三上悠亞波多野結衣 結集香港日本最強5大AV女優？

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繪麗奈原本會初登大銀幕接拍一套香港三級片，但最後卻計劃擱置。

繪麗奈將登大銀幕接拍一套香港三級片。 (資料圖片)

2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品的電影《一路向西》，票房大收3,200萬，蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演的《一路向西 2 東京AV攻略》，將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。女角陣容鼎盛，為香港電影史上最豪華AV女優群，5大女優包括香港觀眾兩大至愛女神三上悠亞及波多野結衣；香港出生、曾獲AV影后(2019年《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」)的相澤南；今年出道的20歲新人王－擁洲際導彈級凶器的村上悠華，以及人氣爆燈的香港AV代表繪麗奈。男角將於稍後公開招募。

一路向西》捧紅當時剛出道的男主角張建聲 當年初出道的張建聲演《一路向西》男主角

《一路向西2》日本取景

11年前的《一路向西》捧紅當時剛出道的男主角張建聲，令一眾女演員何珮瑜（Jeana）、郭穎兒（Celia K.)、王李丹妮及趙碩之等人氣急升，亦為一代港人誌下另類教育意義的成長回憶。《一路向西2》由IMAGI公司投資以逾二千萬投資開拍，將以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，秉承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。

一路向西2女演員豪華陣容

繪麗奈是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 繪麗奈是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 村上悠華是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 村上悠華是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 相澤南是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 相澤南是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 波多野結衣是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 波多野結衣是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 三上悠亞是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。 三上悠亞是參演《一路向西2》港日最強5大AV女優之一。

繪麗奈初登大銀幕

繪麗奈（即素海霖/Erena）成為日本AV女優後首次參演港產片，她表示：「聽講戲份都重，好緊張！希望到時能好好表現，發揮得最好，因為有時就算準備得幾多幾好，臨場都係要講一點運氣。」至於在戲中的尺度，她笑說：「尺度係祼露 ，同其他女優一樣，但我相信感覺同平時拍AV一定有所不同，因為拍攝團隊係香港團隊，應該會有少少尷尬，但拍攝日子都唔少，會盡快適應。」

《一路向西 2 東京AV攻略》集合幾名人氣日本AV女優，問香港代表繪麗奈最想見那一位？她說：「全部我都想見呀，因為好多都係出道咗好多年嘅女優，真係唔容易，想同佢哋講聲『辛苦晒』。有一個就我同佢一樣係新人，我都有留意佢（村上悠華）。」

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