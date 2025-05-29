丁噹孖鼓鼓及蕭秉治組GDX深入花蓮　造訪絕美秘境景點體驗魅力

由丁噹、鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的東部限定團「GDX」，繼前兩集深入花蓮的茶園與漁港後，本週《GDX走花路》將持續深入花蓮鄉鎮小路與山林，以最Chill的方式體驗在地魅力！《GDX走花路》第四集，GDX來到花蓮瑞穗的咖啡廳，老闆特別為有沖咖啡習慣的鼓鼓準備一台「磨豆腳踏車」，讓鼓鼓可以邊騎腳踏車邊磨豆；騎乘一路上香氣四溢，穿越咖啡園、鄉間小路，前往隱藏在山林深處、如同世外桃源的崖邊秘密基地。一行人在絕美景觀的秘密基地野餐，品嚐用花蓮當地食材做的甜點與在地茶葉，老闆更傳授鼓鼓沖咖啡豆的秘招，將咖啡豆與茶葉結合在一起沖泡，能得到一杯富有特別風味咖啡飲品，三人一同在美麗的景色中享受美景、享受咖啡。

而上週上線的第三集，GDX造訪了玉里的愛玉園，三人首次見到愛玉果本尊，也才知道原來愛玉還有公、母之分；除了學習愛玉的成長與授粉、分辨方式外，他們也親自手洗愛玉，自製出好吃的愛玉凍，更用創意吃法搭上花生、鳳梨、洛神等各種配料，古早味美食層次豐富，讓GDX吃得津津有味！而在搓愛玉的過程會產生滿滿的天然果膠，師傅現場示範拿果膠敷臉，丁噹一臉驚喜，拉著大家一起互抹臉頰，蕭秉治也主動拿來塗臉，還體驗試吃「母愛玉」，讓鼓鼓稱讚：「你有吃又有抹，難怪你的皮膚越來越亮！」