丁噹宣布9月香港開個唱 驚喜邀吳若希合唱廣東歌《談戀愛》

「全民情歌天后」丁噹宣布9月21日舉行香港演唱會，《當我們再一起》2024巡迴演唱會香港站將假麥花臣場館開唱，在公布演唱會時，丁噹就預告不僅有多首經典K歌加入巡演大合唱清單，還有驚喜送給香港歌迷。

驚喜終於揭曉，丁噹睽違八年再度演唱粵語作品《談戀愛》，翻唱自今年初發行新專輯中冠軍歌曲《最好不要再遇見你》，並邀請吳若希Jinny合唱，兩人能歌又能演，又是唱過許多戲劇歌曲，聲線也相似，將《談戀愛》的閨蜜之間最真誠的感情唱得扣人心弦。雖然兩人初次見面但一拍即合，吳若希甜喊：「還好我結婚了，不然我會喜歡妳。」丁噹也一搭一唱笑回：「我們為甚麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情！」笑翻全場。