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娛樂
2023-09-26 13:00:00

丁噹挑戰《乘風破浪》後險憂鬱症　平靜心情後報考加州心理學碩士班

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 雖然是第一次在北流表演，但蕭秉治、婁峻碩開唱時，丁噹特別前往「觀摩」，都被他們的舞台魅力所震懾，距離自己的演唱會剩一個多月，已迫不及待開唱，她正在構思演唱會歌單的丁噹，也向歌迷求救，因為經典好歌太多，每首歌都想唱，每首都捨不得刪，工作團隊和她都猶豫不決，希望歌迷給她意見，不過對於演唱會歌單可以確定的是，她將打破過去對她的情歌歌姬印象，一開場要跟歌迷跟她一起嗨一起跳，一起隨著節奏嗨搖，展現唱跳歌姬樣貌。

「全民情歌天后」丁噹將在11月4日於台北流行音樂中心舉辦大型演唱會《夜遊 A Night Tour》，日前先釋出巡迴演唱會同名主題曲〈夜遊〉，為了和看台區歌迷更接近，在北流設置最長最高的延伸舞台，把演唱會當成當天全台最大的卡拉OK包廂，直接看台區唱歌給歌迷聽，她也開玩笑說：「走入大家心中的概念。」號召歌迷和她「夜遊」北流，一起大聲「夜唱」。 雖然是第一次在北流表演，但蕭秉治、婁峻碩開唱時，丁噹特別前往「觀摩」，都被他們的舞台魅力所震懾，距離自己的演唱會剩一個多月，已迫不及待開唱，她正在構思演唱會歌單的丁噹，也向歌迷求救，因為經典好歌太多，每首歌都想唱，每首都捨不得刪，工作團隊和她都猶豫不決，希望歌迷給她意見，不過對於演唱會歌單可以確定的是，她將打破過去對她的情歌歌姬印象，一開場要跟歌迷跟她一起嗨一起跳，一起隨著節奏嗨搖，展現唱跳歌姬樣貌。

 

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丁噹表示演唱會造型將「穿得很辣」

至於大家好奇的演唱會造型，丁噹表示因為一開始就是電音party，放話會穿得很辣，笑說：「想要看我就給呀！這次造型大家應該會很驚豔」因此近來勤跑健身房主攻臀部，對於自己臀部她信心滿滿，稱屬於旺夫的屁股。相隔7年再唱大舞台，丁噹這段時間也經歷了不同變化，因為參與《乘風破浪的姐姐》節目錄製後，壓力爆表一度覺得自己快憂鬱症，透過朋友的介紹，開始對身心靈療癒課程，學打坐、學冥想、學琴床等淨化心靈，也學會放慢心情與步調，最後更報考加州心理學碩士班，日前也收到面試通過的通知，好學的她希望持續進修，增進自己。丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，11月4日台北流行音樂中心登場，僅剩零星門票。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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