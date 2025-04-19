丁噹生日宣布四度攻小巨蛋 寫信給79歲的自己盼與歌迷走到80歲

「全民情歌天后」丁噹雙喜臨門，日前除了迎來她的生日外，更在生日當天驚喜宣布將睽違10年第四度攻上台北小巨蛋，將於11月15日舉辦升級版的《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。丁噹也特地在生日當晚於社交平台開直播與粉絲一同慶生互動，更在直播下廚煮「長壽豬腳麵線」給自己，首度為自己煮麵的丁噹生疏又緊張的煮菜模樣，讓直播充滿笑料又溫馨。

在生日直播中，丁噹親自下廚為自己煮了一碗象徵長壽與好運的豬腳麵線，還大騷廚藝準備蒜炒鮮菇白菜與煎滑蛋。不常在大家面前煮菜的丁噹，邊直播邊聊天讓她一時忘記熱鍋或是忘記放鹽巴，讓粉絲緊張留言提醒，丁噹解釋說：「我平常是很厲害的！今天煮菜失常是因為怕大家整我，害我都小心翼翼的。」原來過去生日常被整的她深怕又再度被整蠱，所以在生日前後都戒心重重，還好今年同事們相當好心地不再「欺負」她，最終丁噹也煮出色香味俱全的豬腳麵線與炒菜，粉絲也線上齊聲送祝福。