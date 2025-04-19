丁噹生日宣布四度攻小巨蛋 寫信給79歲的自己盼與歌迷走到80歲

「全民情歌天后」丁噹雙喜臨門，日前除了迎來她的生日外，更在生日當天驚喜宣布將睽違10年第四度攻上台北小巨蛋，將於11月15日舉辦升級版的《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。丁噹也特地在生日當晚於社交平台開直播與粉絲一同慶生互動，更在直播下廚煮「長壽豬腳麵線」給自己，首度為自己煮麵的丁噹生疏又緊張的煮菜模樣，讓直播充滿笑料又溫馨。
在生日直播中，丁噹親自下廚為自己煮了一碗象徵長壽與好運的豬腳麵線，還大騷廚藝準備蒜炒鮮菇白菜與煎滑蛋。不常在大家面前煮菜的丁噹，邊直播邊聊天讓她一時忘記熱鍋或是忘記放鹽巴，讓粉絲緊張留言提醒，丁噹解釋說：「我平常是很厲害的！今天煮菜失常是因為怕大家整我，害我都小心翼翼的。」原來過去生日常被整的她深怕又再度被整蠱，所以在生日前後都戒心重重，還好今年同事們相當好心地不再「欺負」她，最終丁噹也煮出色香味俱全的豬腳麵線與炒菜，粉絲也線上齊聲送祝福。
而公司今年驚喜地精心準備特別的「燃燒蛋糕」，象徵著演唱會票房能紅紅火火、熱賣到爆！丁噹也為自己許下生日願望，第一個願望希望演唱會能快速完售並再加場，能與所有歌迷一起創造難忘回憶。第二個願望在經歷直播的煮菜過程後，讓她真心地許願說：「希望能快點有人煮飯給我吃，每次演出結束很累，如果回家有人幫我做好飯，感覺很甜蜜又貼心！」許願有「那個人」可以為成為她的專屬大廚，甜甜蜜蜜一起下廚吃飯。丁噹也分享她寫了一封給自己79歲的信，內容寫著希望自己能唱到80歲，她感性地向粉絲說：「你們也要一起跟我走到80歲喔，我要成為80歲還可以開演唱會的歌手！」丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，將於4月27日中午12點於當地開賣。