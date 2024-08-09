丁噹相隔5年再來港開個唱 帶埋師弟GX輪住上麥花臣

丁噹下月帶埋師弟GX 的鼓鼓呂思緯、 蕭秉治輪番登上麥花臣！

「偶像劇歌姬」、「全民情歌天后」丁噹《當我們再一起》2024巡迴演唱會香港站在歌迷努力敲碗呼喚下，終將於9月21日晚上正式登上麥花臣場館與大家見面，與闊別已久的香港及各地歌迷相見，用音樂分享最新故事，走進歌迷身旁，與大家一起完成包廂大合唱。 此外，丁噹亦帶同由「鼓鼓」呂思緯和蕭秉治組成的限定男團「GX」，接棒在9月22日同場地開唱，2組人馬將用音樂分享最新故事，走進香港歌迷身邊，門票現在KKTIX正式開售。

丁噹《當我們再一起》2024香港站麥花臣的演出場地與以往萬人大舞台不同，這樣的空間完美符合丁噹想與歌迷朋友們近距離互動的願望，把麥花臣場館化為親密空間，以100%實力用歌聲分享心事，這份純粹成為丁噹與歌迷之間唯一的牽引力，傳遞進每個人的內心深處，每首回憶台劇金曲皆膾炙人口，傳唱全世界。 為了給到場歌迷帶來最佳音樂體驗，除了full band的演出配置，丁噹還誠意滿滿精心準備豐富歌單，本次演唱會在現場不僅會帶來新作品的驚喜之外，多首經典K歌也加入巡演清單，與歌迷朋友們來現場大合唱一展歌喉。

丁噹久違重返香港舞台，因許久未與香港歌迷朋友們見面，她表示：「超過一隻手的距離（超過五年），真的超級無敵想念香港的大家，也好想念道地的陳皮紅豆沙、龜苓膏、煲湯、南丫島、大嶼山等等的美食和風景。讓你們久等了！這些年你們應該又長大了！請再耐心等待一下，這次我準備驚喜要送給你們，就讓我們九月盡情擁抱！九月見！Have Fun！」

至於由鼓鼓 呂思緯、蕭秉治組成的GX限定團體，則緊接師姐的檔期，於9月22日星期日晚在同一地方開唱。二人悉心籌備今次在香港的演出，蕭秉治說：「這次的香港演唱會是我今年二月在香港街頭演出時許下的生日願望，很開心終於可以成真，當天一定會全力以赴的。9月22日這天把時間留下來給我們好嗎？」 這次兩人不僅成團發片，還帶著巡迴演唱會來到香港，盼與大家一起「大玩一票」大玩特玩。距離上次來港開騷已相隔多年，二人表示很想念熱情的香港歌迷和朋友。這次演出除了別具意義，更集十年經典濃縮於一場精華派對之中，重新帶來新鮮感，歌單包括抒情、電音、搖滾曲目，邀請香港及各地粉絲們與 GX 零距離嗨玩互動！