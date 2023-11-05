丁噹睽違7年大型演唱會 陳零九驚喜站台合唱

情歌天后丁噹相隔7年再辦大型演唱會，《夜遊 A Night Tour》在台北流行音樂中心舉行，丁噹穿著專屬訂製的「夜遊絕世舞伶」性感亮相，以《夜遊》揭開序幕，與6位舞者火辣熱舞，接著《夜貓》、《交叉》、《都是月老惹的禍》、《Natural High》等歌，一連串的電音作為開場，既然是電音派對，當然少不了電音女王《姐姐》，15分鐘電音不間斷，一開場就讓全場high到不停。

接著場景帶領大家到丁噹的家，她卸下所有盛裝舞衣，丁噹精挑細選多首大熱K歌，《猜不透》、《可以不可以》、《你為什麼說謊》及破億金曲《手掌心》等，引發全場大合唱，她說：「今天很幸福沒有一個人孤獨感，中間我去演了音樂劇，這六年來練習陪伴我自己，一個人去KTV，包了一間大間的KTV，那時分手了唱了一個多小時，邊唱邊哭，但今不是一個人的KTV，延伸舞台打造5千人的大型包廂。」丁噹隨著光之KTV舞台走到觀眾席，和歌迷一同在KTV包廂高歌一樣親近。

K歌9連發還不夠，既然是KTV橋段，嘉賓邀請也可是大有來頭，邀請K歌創作才子陳零九合唱。丁噹說：「唱歌是我很享受的，不是我去KTV不想唱自己的歌，是想跟好朋友一起唱，因為這首歌我很喜歡。」當陳零九從升降台登場，全場尖叫歡迎，丁噹和陳零九之前常在活動場合遇到，但遲遲未有機會一起合作，一直很喜歡《天黑請閉眼》這首歌的丁噹，藉由演唱會向陳零九提出邀約，不僅歌曲和演唱會《夜遊 》很搭，也終於能邀請本尊一起合唱。歌迷聽到欲罷不能，唱至Encore，丁噹再度出場，特別選唱五月天的《入陣曲》。個唱最後，丁噹帶來膾炙人口的經典歌曲《我愛他》，也宣布《夜遊 A Night Tour》將在明年3月9日移師高雄流行音樂中心舉辦。