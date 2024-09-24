丁噹香港個唱連環送驚喜 吳若希站台合唱《談戀愛》登三星期KKBOX粵語新歌榜冠軍

小感冒引至聲沙

麥花臣場館與以往丁噹萬人大舞台不同，這樣的空間完美符合丁噹的「當我們再一起」演唱會主題，希望跟歌迷近距離互動的願望，因此她以隱身方式從觀眾席走上台，熱情地與歌迷打招呼，當走上台後，她帶來《夜貓》、《野獸》、《快樂頌》、《花火》等作品，開騷當日，場館外面下著大雨，歌迷冒雨前來，丁噹心痛說：「我要謝謝你們，因為今天突然下很大的風雨，你們真的是愛我到風雨無阻！」演唱會期間，丁噹開玩笑地和歌迷「抱怨」，她道：「每次大家都問我什麼時候會發新專輯，我發了呀！但問大家想聽什麼歌，大家還是說《猜不透》、《我愛他》。」因此她應歌迷「要求」，準備了多首噹式經典K歌，從《猜不透》、《你為什麼說謊》等帶領全場大合唱，而誠意十足的丁噹，來到香港前先推出與吳若希的合唱歌《談戀愛》，此曲獲得KKBOX粵語新歌周榜三星期冠軍，她們也在演唱會首唱，吳若希一見丁噹就誇讚她十分性感，接著說：「我跟香港歌迷一樣一直等你回來唱歌，等了足足七年，很開心今天再次在香港舞台見到你。」並像歌迷一樣興奮地表示自己很喜歡《一半》這首歌，很開心聽到現場版。丁噹誠意滿滿準備多個驚喜，但她透露美中不足的是，前幾天被風吹到有點小感冒，聲音有些沙啞，不過台下歌迷依家熱情，在唱到《我愛他》時點亮手機燈海，讓她感動得眼泛淚光，感謝大家的體諒，期待下次用更好的狀態再來香港唱歌給歌迷聽。