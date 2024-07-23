丁噹鼓鼓首登台北大巨蛋為3萬球迷獻唱 蘇慧倫率樂天女孩表演《Lemon Tree》

台灣大巨蛋落成逾半年，丁噹、鼓鼓呂思緯以及蘇慧倫日前擔任職棒明星對抗賽的表演嘉賓，帶來精彩表演與6萬人齊聚同樂high翻大巨蛋，雖然三人都不是第一次在球賽獻聲，每次站上運動賽事的舞台都能感受球迷熱血沸騰，他們誠意十足演唱膾炙人口的歌曲，丁噹和鼓鼓也準備了掀起舞蹈狂潮的「E16蹲」與6隊吉祥物共舞high翻全場，兩人也特別留下來觀看球賽和應援，和全場進行一場最熱血的夏日棒球派對。

首天由鼓鼓和丁噹輪流演出，首次登上台北大巨蛋表演他們也相當興奮，因為知道球賽活動都有經典的《Kiss Cam（親吻鏡頭）》橋段，鼓鼓應景地獻唱《當我變成我們》，希望藉由大家把愛分享給在場的人。隨即他與6位舞者勁歌熱舞《嗯哼》將歡樂氣氛拉滿，緊接著鼓鼓介紹丁噹出場，兩人合唱《Natural High》，他們已許久未唱這首合作曲，因此為了這個表演還特地抽空練團，也象徵兩人演出「自然嗨」到不行，與6隊吉祥物驚喜合跳《星期五晚上》的「E16蹲」，穿短版球衣配上短褲的丁噹笑說：「今天大家好嗨，我也好久沒穿著這麼辣。」接著演唱《派對動物》讓球迷狂歡不已。