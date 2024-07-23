丁噹鼓鼓首登台北大巨蛋為3萬球迷獻唱 蘇慧倫率樂天女孩表演《Lemon Tree》

台灣大巨蛋落成逾半年，丁噹、鼓鼓呂思緯以及蘇慧倫日前擔任職棒明星對抗賽的表演嘉賓，帶來精彩表演與6萬人齊聚同樂high翻大巨蛋，雖然三人都不是第一次在球賽獻聲，每次站上運動賽事的舞台都能感受球迷熱血沸騰，他們誠意十足演唱膾炙人口的歌曲，丁噹和鼓鼓也準備了掀起舞蹈狂潮的「E16蹲」與6隊吉祥物共舞high翻全場，兩人也特別留下來觀看球賽和應援，和全場進行一場最熱血的夏日棒球派對。
首天由鼓鼓和丁噹輪流演出，首次登上台北大巨蛋表演他們也相當興奮，因為知道球賽活動都有經典的《Kiss Cam（親吻鏡頭）》橋段，鼓鼓應景地獻唱《當我變成我們》，希望藉由大家把愛分享給在場的人。隨即他與6位舞者勁歌熱舞《嗯哼》將歡樂氣氛拉滿，緊接著鼓鼓介紹丁噹出場，兩人合唱《Natural High》，他們已許久未唱這首合作曲，因此為了這個表演還特地抽空練團，也象徵兩人演出「自然嗨」到不行，與6隊吉祥物驚喜合跳《星期五晚上》的「E16蹲」，穿短版球衣配上短褲的丁噹笑說：「今天大家好嗨，我也好久沒穿著這麼辣。」接著演唱《派對動物》讓球迷狂歡不已。
丁噹不只要跟球迷共舞，還要和他們共唱，她特別選唱《最好不要再遇見你》、《我愛他》，聽到全場跟著大合唱。這次站上大巨蛋開唱現場超過3萬人大合唱，丁噹很感動，曾經三度站上台北小巨蛋的她表示，有看到歌迷留言希望她能再唱小巨蛋，已睽違9年沒攻蛋的她，因為小巨蛋檔期太滿，今年沒拿到檔期，她也向小巨蛋和歌迷喊話，期待明年和小巨蛋相見。同樣也是第一次站上大巨蛋的鼓鼓，立刻感受到大巨蛋的壯觀場景，他說：「感覺對選手來說是個很棒的球場，對球迷來說可以舒服地看球還有冷氣吹！太幸福了！少了天氣的影響球賽就更精彩了！」
翌日的明星對抗賽，由蘇慧倫擔任表演嘉賓，第一次到大巨蛋的她，上場前還特別到場邊感受現場熱血氛圍。因為難得的公開演出，不少歌迷舉著「蘇慧倫」的應援牌熱情迎接她出場，她一連帶來《黃色月亮》、《Lemon Tree》、《被動》經典招牌金曲和現場球迷一起大合唱。她說：「很開心來到這唱歌給大家聽，除了我自己唱歌給大家聽，我準備了禮物送給大家」，邀請8位樂天女孩和她一起表演《Lemon Tree》，看到全場開心的反應，她開心地笑說：「樂天女孩是否很可愛？是否可愛到爆？謝謝她們也讓我可愛一回。」近來正忙著籌備新專輯希望能盡快帶著新作品和大家見面。