丁子朗受同志歡迎收男性裸照 最想孖古天樂合作BL劇

TVB男神丁子朗（Karl）為網上平台盒子BOX channel《月傾會》擔任嘉賓，接受主持林柏希訪問。丁子朗2016年參選港男入行，在參選港男前，他在加拿大讀書，是一個四眼宅男薯仔，坦言當年自覺並非靚仔：「我以前真係好平凡，戴眼鏡好薯仔，的確佢（TVB）簽我返嚟都話唔好睇，純粹貪我個樣夠親切，似隔離師奶個仔！」入行六年，丁子朗對一次跟阿姐（汪明荃）做一廠司儀，令他感到好挫敗：「一個粵劇頒獎禮，我不斷NG，啲writer話丁子朗再讀過，全場一廠觀眾、阿姐、評判，所有人等我NG，全世界望住我，我已經出晒汗唔知點算，好大挫敗感，我直頭諗緊我係咪啱做司儀，但係阿姐好好，佢話你唔得我幫你講埋佢啦，我真係喊出嚟！」 曾面試爭演《尚氣》 目前最大目標，丁子朗最想做到受觀眾認同的男一，更自爆：「其實唔同範疇都想試下，《尚氣》我之前都cast過㗎！最後睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返佢cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅一模一樣！嗰陣時喺美國啦、北京上海香港都有搵人去cast，1000個搵一個去！」

初戀至今拍過三次拖 講到愛情生活，25歲丁子朗表示18歲初戀開始，至今拍過三次拖，自己不算是一個稱職男友，並稱：「我依家25歲啫，三次都算差唔多啦！我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦，衰在時間上同埋心機上！」提起緋聞女友林宣妤，他就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」目前，丁子朗就認為找圈外人拍拖好過跟同行發展。再問丁子朗有否心儀過圈中女星，甚至展開追求？丁子朗坦白認：「拍劇時候，長期相處實會有一啲感情出現嘅！（邊套劇？）邊套就你自己諗啦，拍劇對象啦！」最後失敗，拍完劇就無疾而終，丁子朗透露，這位曾經追過的拍檔，至今只係合作過一次。原來更有女藝人主動投懷送抱，他說：「都係約行下街食下飯咁樣囉，比識朋友更加進取，咁又感覺到嘅，具體啲又真係未去到拋胸露髀咁樣出嚟，但係都會無無聊聊搲啲水嚟吹下！」