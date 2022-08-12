丁子朗受同志歡迎收男性裸照 最想孖古天樂合作BL劇

TVB男神丁子朗（Karl）為網上平台盒子BOX channel《月傾會》擔任嘉賓，接受主持林柏希訪問。丁子朗2016年參選港男入行，在參選港男前，他在加拿大讀書，是一個四眼宅男薯仔，坦言當年自覺並非靚仔：「我以前真係好平凡，戴眼鏡好薯仔，的確佢（TVB）簽我返嚟都話唔好睇，純粹貪我個樣夠親切，似隔離師奶個仔！」入行六年，丁子朗對一次跟阿姐（汪明荃）做一廠司儀，令他感到好挫敗：「一個粵劇頒獎禮，我不斷NG，啲writer話丁子朗再讀過，全場一廠觀眾、阿姐、評判，所有人等我NG，全世界望住我，我已經出晒汗唔知點算，好大挫敗感，我直頭諗緊我係咪啱做司儀，但係阿姐好好，佢話你唔得我幫你講埋佢啦，我真係喊出嚟！」
曾面試爭演《尚氣》
目前最大目標，丁子朗最想做到受觀眾認同的男一，更自爆：「其實唔同範疇都想試下，《尚氣》我之前都cast過㗎！最後睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返佢cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅一模一樣！嗰陣時喺美國啦、北京上海香港都有搵人去cast，1000個搵一個去！」
初戀至今拍過三次拖
講到愛情生活，25歲丁子朗表示18歲初戀開始，至今拍過三次拖，自己不算是一個稱職男友，並稱：「我依家25歲啫，三次都算差唔多啦！我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦，衰在時間上同埋心機上！」提起緋聞女友林宣妤，他就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」目前，丁子朗就認為找圈外人拍拖好過跟同行發展。再問丁子朗有否心儀過圈中女星，甚至展開追求？丁子朗坦白認：「拍劇時候，長期相處實會有一啲感情出現嘅！（邊套劇？）邊套就你自己諗啦，拍劇對象啦！」最後失敗，拍完劇就無疾而終，丁子朗透露，這位曾經追過的拍檔，至今只係合作過一次。原來更有女藝人主動投懷送抱，他說：「都係約行下街食下飯咁樣囉，比識朋友更加進取，咁又感覺到嘅，具體啲又真係未去到拋胸露髀咁樣出嚟，但係都會無無聊聊搲啲水嚟吹下！」
由於經常晒肌，令他亦深得同志歡心，丁子朗坦言話收過唔少裸照，他補充：「大家對肉體嘅追求比較多啲啦，有啲朋友會將佢自己嘅身體，影完相之後send俾我睇，有啲直情可能係跨性別人士都會㗎！坦白講，我係好多謝大家鍾意我支持我，但係我都勸喻大家，唔好將自己嘅nudity send畀人啦，珍惜自己身體！」問到如果開拍BL劇，想搵邊個做對手？丁子朗好快有答案：「古天樂囉，《大叔的愛》咁樣，哈哈哈，古天樂都真係幾好呀，佢由後生靚到依家，青靚白淨又係靚仔，到依家古銅色皮膚又係靚仔，真係冇得輸！我都想做佢咁樣，我希望自己第時老咗之後都可以，唔係，係年紀大咗少少之後，都可以成為古天樂！」重提拍《森美旅行團》，丁子朗的確全裸在鏡頭前拍攝：「真係會睇到，所以當時真係請走咗Mayanne（麥美恩）、請走咗吳若希、請走咗女PA，淨係得返導演、兩個cam man，導演自己都揸埋機！拍完條片返嚟，第一件事就係導演處理咗條片先，處理完嗰條片，跟住先俾其他人剪！」
戥好兄弟離巢開心
最後問丁子朗，對於好兄弟余德丞離巢無綫，有否戥對方開心？他就答：「我好戥佢開心，因為我知道佢係好想睇呢個世界，大家都見到佢嘅發展係非常之好！」講完好兄弟，最後預告拍新作：「嚟緊有套《法證先鋒V》，嗰個角色我真係好鍾意，做一個好沉默嘅法醫，好似《死亡筆記》個L，我好鍾意呢個角色，我希望大家會enjoy，亦都見到我enjoy呢個角色！」