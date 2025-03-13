丁子朗指新劇首演奸角參考鄭子誠作品 郭柏妍預告着泳衣登場

丁子朗和郭柏妍今日（13日）出席TVB新劇《俠醫》造型記者會，他們接受訪問表示：「今次我哋冇合作，其實喺套劇當中我哋係家屬嘅關係。」丁子朗透露劇中會飾演陳豪的表弟，並表示：「一心去爭家產，好少有去飾演壞人，作奸犯科咩都做晒，我估唔到個編劇諗到咁激進。」至於新劇的角色是否奸過《美麗戰場》的角色，他笑言：「《美麗戰場》係鍾意溝女同埋MK啫！又唔算好奸嘅，又唔係真係作奸犯科，係渣男啫！」他分享鄭子誠過去演出的奸角，也是自己的參考對象。

郭柏妍預告着泳衣登場 郭柏妍透露在新劇中會有一些劇情要穿上泳衣演出，並表示：「我而家諗住都係做多啲運動囉！喺劇裏面我係一個游水嘅運動員，所以我要去游水。」講到泳衣的衣着打扮尺度方面，她表示：「未知，但係而家仲係試緊，係運動型嘅泳衣，去說服大家我係一個運動員。」

丁子朗回應 LOONG 9 捲入疑似打尖風波 被問到男團LOONG 9近日捲入疑似打尖風波一事，丁子朗表示：「大家溝通上有誤會啫，優先登機，我又唔知商務係咪可以優先登機，以我所認識嘅佢哋真係同行會有好多人，每一個人都會帶一個助手同埋化妝，嗰度嘅數目都有成30個人，好似旅行團，如果阻到人我真係想代表佢哋講唔好意思，希望大家和平相處！」