丁子朗開畫展大談人性關係 自認做斜槓族出新歌多棲發展

丁子朗原來是一位畫家，曾以藝術家身份在《Affordable Art Fair(藝博會)》展出畫作。(娛樂組攝)

丁子朗籌備多時的畫展，今日(8日)在上環正式開幕，森美、麥美恩、冼靖峰、余宗遙現身支持，眾人對他的畫作都有讚無彈，坦言沒有想過丁子朗「係咁畫得」。畫展由明天起至本月底開放予公眾人士參觀，大家參觀他的畫作時，用手機對住畫上的「丁」字掃瞄，便可以立即獲取畫作的簡介，非常高科技。

透過作品跟大家分享自己 丁子朗原來曾以藝術家身份將作品登上享負盛名的國際性大型藝術活動《Affordable Art Fair(藝博會)》，今次他的畫展以《Who are you？》為題，他表示希望透過讓大家了解到他的心路歷程，而名為「Marco」的羊仔飲奶圖是他數年前參加展覽會時第一幅作品，意義非常重大，而其餘十多幅畫作就是全新作品。他表示自己透過今次畫作跟大家分享自己的父母、成長經歷及初戀，令大家知道丁子朗其實是怎樣的一個人。

講原生家庭最難畫 他說︰「大家都覺得可能我係一個電視藝人，只係做電視，但其實我仲會畫畫。」他稱用了兩、三年畫這些作品，由構圖、繪畫到修改都花了很長時間，有些畫了一半便放下，有些畫作是同時進行，家裡還有很多未完成的作品，希望日後繼續展出。問到在場哪一幅是最難畫，他表示有熊仔的一幅，「雖然呢幅技術含量唔係最高，但呢幅係因為我爸爸、媽媽，係講家庭壓力，所以畫嘅時候經常諗起佢哋，上完底色用另一隻色畫，我又覺得唔係好啱feel，於是又畫下停下，真係諗咗好耐！」

用暖色去表達人性關係 丁子朗表示在場有三幅是談及自己在加拿大時的初戀，是非常個人的事。他坦言很少跟別人大談自己的感情世界，把自己的家庭、初戀畫出來俾大家看，感覺很赤裸。丁子朗在場的畫作的色調都採用暖色居多，他表示今次用最多的是nude color，因為是皮膚的顏色，令作品以更人性化去呈現，大家如果買回家擺放也會覺得親切。 搵 余宗遙做新歌 今次冼靖峰、余宗遙與他繼《亞洲超星團》之後再同場，丁子朗表示私下常跟他們見面，而且更找了余宗遙為他做了一首新歌，稍後便會派台。問到是否向全職歌手發展，他笑言自己是斜槓族，會作不同的嘗試，現時亦有忙於拍攝工作，昨日也有拍外景，並謂很開心時間過得非常充實。