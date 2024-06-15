丁文俊偕師弟宣揚勵志信息 孖更生士夾band

《中年好聲音》第一季歌手丁文俊（Angus）日前與《中年好聲音2》的鄭梓浩為（Brian）為懲教署第一屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮擔任表演嘉賓，見證超過一百位在過去兩年對支援更生工作不遺餘力的社會團體及人士獲嘉許為「更生伙伴」。Angus和Brian在典禮上獻唱，宣揚更生勵志信息。

新秀出身的Angus在2000年代跟四奪香港電影金像獎的音樂人戴偉組成樂隊A-Day，今次是他首度與更生青年阿信同台演出，感覺興奮，現場氣氛非常高漲，台下嘉賓及觀眾的熱烈反應亦令Angus喜出望外。他表示，演出令他想起昔日夾band的日子，回想與隊友互相磨合，慢慢建立默契，滿腔熱血的青澀band友歲月。

Angus直言，他在2015年離開幕前工作轉往內地及澳門從事廣告及工程，原本對是否回港參加歌唱選秀節目充滿掙扎，但在親友的鼓勵下，最終下定決心挑戰自己。他希望他的追夢故事能作為年輕人的榜樣，鼓勵他們以正面積極的態度，勇敢超越自我。