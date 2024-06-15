丁文俊偕師弟宣揚勵志信息 孖更生士夾band

《中年好聲音》第一季歌手丁文俊（Angus）日前與《中年好聲音2》的鄭梓浩為（Brian）為懲教署第一屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮擔任表演嘉賓，見證超過一百位在過去兩年對支援更生工作不遺餘力的社會團體及人士獲嘉許為「更生伙伴」。Angus和Brian在典禮上獻唱，宣揚更生勵志信息。
Angus為活動壓軸表演，與懲教署職員、基督教青少年牧養團契和監獄福傳組織義工及17歲更生青年阿信（化名）組成期間限定樂隊，送上Beyond經典名曲《不再猶豫》，勉勵更生人士好好把握機會，重新投入社會，活出精彩二次人生。
新秀出身的Angus在2000年代跟四奪香港電影金像獎的音樂人戴偉組成樂隊A-Day，今次是他首度與更生青年阿信同台演出，感覺興奮，現場氣氛非常高漲，台下嘉賓及觀眾的熱烈反應亦令Angus喜出望外。他表示，演出令他想起昔日夾band的日子，回想與隊友互相磨合，慢慢建立默契，滿腔熱血的青澀band友歲月。
Angus直言，他在2015年離開幕前工作轉往內地及澳門從事廣告及工程，原本對是否回港參加歌唱選秀節目充滿掙扎，但在親友的鼓勵下，最終下定決心挑戰自己。他希望他的追夢故事能作為年輕人的榜樣，鼓勵他們以正面積極的態度，勇敢超越自我。
Angus將於6月22、23日連同9位《中年好聲音》歌手假麥花臣會場連開兩場《一班好聲音十力無限演唱會》，他指演唱會亦以「突破」為主題。踏入最後備戰階段，Angus坦言感到緊張，怕不夠時間準備，但自己會盡力練歌排舞，務求在演唱會上讓歌迷看到他這一年來的蛻變。