丁文俊出道30年首推個人單曲 超強班底打造單身情歌訴說男人心聲

《中年好聲音》第一季實力唱將丁文俊（Angus）快將推出首支個人單曲《人有無數可能》，邀請曾創作《爛泥》、《無賴》、《電燈膽》等多首經典廣東歌的著名音樂人李峻一包辦曲詞，並由昔日與Angus組隊出道、四奪「香港電影金像獎」原創電影音樂及歌曲獎項的戴偉親自編曲，以超強班底打造全新寂寞都市單身情歌，以音樂訴說縱使不談情愛也可活出無限可能的男人心聲。

Angus日前為新歌拍攝MV，除參與幕前演出外，曾從事廣告拍攝工作多年的他更親自擔任監製，並請來好友黃頌寧導演一同執導。Angus指以往曾為自己的樂隊A-dAY及其他歌手製作MV，但拍攝個人作品卻是第一次。由選址到構思劇本、邀請演員等,他都親力親為。為求MV盡量展示他作為單身男人的現實生活，Angus不但徵求導演借出愛犬充當「臨時演員」，與他大演對手戲，更在出席朋友婚宴時把握機會，拍下真實的熱鬧場景，與一個人生活作強烈對比。

取景方面，Angus說今次到了香港不同區域進行拍攝，既呈現尖東海旁的繁囂都市，也有飛鵝山的隱世寧靜，更借用航拍鏡頭表達遼闊豁達的人生觀，希望觀眾看過作品後會明白他的心思。但礙於戶外拍攝受制於天氣狀況，為早日完成拍攝，攝製隊只好被迫冒着寒風在雨中拍攝部份場景，某些片段更要待天氣好轉後擇日加班補拍。

新曲MV找來兩位內地博主朋友扮演Angus回憶中的女友（吃貨少女66及容易醉），既有溫馨拍拖畫面，亦有苦澀爭吵情節，當被問及這樣的安排是否出於他對舊愛未能忘情，Angus指逝去的愛情都是人生經歷的一部分，無法否認，亦不用刻意抹去，他深信沒有過去就沒有今天的自己，每次戀愛都會讓他成長。曾公開表示想找另一半的他相信命運自有安排，他會積極尋找但不會盲目強求。 對於新曲蘊釀多時終於面世，Angus笑言讓大家久等了。他於1994年獲得《新秀歌唱比賽》亞軍，在千禧年代以A-dAY組合名義發行唱片，這次透過《中聲》選秀重拾歌手身份，可算是第三次出道，因此希望推出第一首個人作品，為出道30周年紀念添上意義。他感謝公司支持他發行單曲，又對製作過程給予很大的自由度，令他能夠推出一首自己百份百滿意的歌曲，回饋樂迷。

Angus非常感激兩位相識多年的好友為他精心製作歌曲。能夠與舊拍檔戴偉共同擔任歌曲監製，亦令他想起以往一起夾BAND、到處演出、以及於《第19屆CASH流行曲創作大賽》勇奪冠軍的難忘歲月，他慶幸二人的默契依然，對音樂的熱愛始終如一。 在旋律和歌詞創作的過程中，Angus則與李峻一互相分享中年男人對愛情的看法。經過多次深入交談及對文稿作連番修改後，最終歌詞可說是結合二人的真實心聲。Angus表示，看到同齡友人成家立室，自己有時也盼望得到愛情，但結婚生子自然令生活多了顧慮，不如單身般自由自在，而戀愛雖然甜蜜有時，但付出太多亦有機會令自己遍體鱗傷。正如歌詞所言：「無情愛也可獨自慶賀，一個在蝸居也自在不過」，單身與否並非重點，最重要是懂得享受當下的幸福感，相信自己能夠活出人生的無數可能。